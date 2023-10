Paris Hilton stringe un gran bell’accordo con X: cosa nasconde la partnership con Elon Musk

X, ex Twitter, non naviga in buone acque e Elon Musk ha appena tirato fuori il coniglio dal suo cilindro sperando di poter rilanciare il social cinguettante, chiedendo aiuto a Paris Hilton.

L’iconica ereditiera multimilionaria ha infatti siglato un accordo commerciale con X/Twitter per diventare un volto della piattaforma sociale. L’accordo prevede la creazione di contenuti originali che sfrutteranno nuove funzionalità come video in diretta, live shopping e Spaces e Hilton ha annunciato la partnership su Twitter, esprimendo entusiasmo per l’esplorazione di nuovi modi di connettersi con il pubblico.

Paris Hilton e X, così l’ereditiera salva Elon Musk

«Sono entusiasta di annunciare oggi una partnership ufficiale con X: insieme esploreremo nuovi modi per connetterci con tutti voi attraverso video, video in diretta, live shopping e persino Spaces. E siamo appena all’inizio».

L’accordo prevede che l’azienda di Hilton, 11.11, riceva una parte dei ricavi condivisi con X/Twitter. Inoltre, Paris dovrà creare quattro programmi di contenuti video originali all’anno, inclusa la funzionalità di live shopping, che consente agli utenti di guardare, chattare e acquistare prodotti direttamente sulla piattaforma durante uno show in diretta.

Perdita di inserzionisti su X, la mossa di Musk

X/Twitter lavorerà dal canto suo per garantire la sponsorizzazione dei contenuti, mentre l’imprenditrice fungerà da partner di lancio per nuovi prodotti, servizi e funzionalità della piattaforma. Questa collaborazione fa parte della strategia di X/Twitter per attrarre più pubblico, vendere spazi pubblicitari e facilitare accordi di sponsorizzazione, guidata dalla Ceo Linda Yaccarino.

L’obiettivo di Yaccarino è rilanciare la piattaforma dopo la perdita di numerosi inserzionisti a causa della proliferazione di contenuti non moderati. Con Paris Hilton a bordo, si spera che la piattaforma possa aumentare la sua attrattiva per il pubblico e gli inserzionisti, espandendo le opportunità di contenuti video, acquisti in tempo reale e altre funzionalità.

