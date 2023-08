Google Flight rivela come risparmiare sul caro biglietti aerei: arrivano nuove funzionalità rilasciate dal motore di ricerca per comparare le tariffe

L’estate quasi agli sgoccioli ci ha imposto un interrogativo importante: quando è meglio prenotare i voli aerei per risparmiare? L’organizzazione delle vacanze è stata molto difficoltosa e chi è riuscito a partire prendendo un aereo, si è accorto dei costi alle stelle.

Google Flight, così si risparmia davvero

Il governo italiano ha tentato di calmierare i prezzi ma le compagnie aeree – in primis le low cost – hanno alzato un polverone e con esso le tariffe!

Un gran regalo arriva da Google Flight, una delle feature di Google Travel, tra le più utilizzate in rete dagli utenti per comparare i prezzi dei biglietti aerei, i periodi per prenotare e avere una panoramica intuitiva e immediata della situazione.

Fino ad ora l’utente poteva visualizzare tutti i voli disponibili, con orari, eventuali scali, e le tariffe dalla più conveniente. Ma la novità che in molti stavano aspettando si concretizzerà nel giro di qualche giorno ed è stata annunciata con un comunicato stampa.

A breve sarà introdotta una nuova funzionalità in grado di predire il momento migliore per prenotare un volo diretto verso una determinata destinazione.

In questo modo sapremo sempre se è il periodo più indicato oppure è troppo presto o troppo tardi per pagare meno i voli. Il servizio di “monitoraggio dei prezzi” prevede l’invio di una notifica quando il costo dei biglietti aerei per la destinazione indicata calerà in modo sensibile.

Google Flight, inoltre, sa come coccolare (o fidelizzare, vedete voi come intenderla) i propri aficionados tanto da lanciare contestualmente il servizio “prezzo garantito”. Chi comprerà tramite la app del più grande motore di ricerca potrà beneficiare di un rimborso nel caso in cui, una volta concluso l’acquisto, i prezzi subiranno un ribasso.

Nel caos fatto di rincari senza argine, modifiche costanti ai prezzi, overbooking, ritardi e voli cancellati di quest’estate, avere strumenti chiari e precisi per prenotare con tutte le tutele del caso è certamente una svolta che semplificherà la vita ai consumatori.

