Natale e Capodanno al caldo? Le mete più belle (green e low cost)

Il sogno di molti italiani (e non solo) è quello di volare lontano per godersi in relax, e al caldo, le feste di fine anno: le proposte di Pitchup.

Ammettiamolo: quanti di noi vorrebbero volare lontano, anzi lontanissimo, per vivere Natale e Capodanno in completo relax? Meglio ancora se in una meta dalle temperature più che gradevoli e senza spendere una fortuna? Ecco, proprio i costi sono spesso proibitivi quando si parla di destinazioni esotiche ma esiste un’alternativa green low cost per un’esperienza che non rinuncia al comfort. La piattaforma di instant booking per le vacanze outdoor Pitchup propone, infatti, svariate soluzioni che coniugano sostenibilità, lusso e attenzione al portafoglio.

Del resto i trend confermano un sempre maggiore interesse per i viaggi en plein air con turisti che scelgono di soggiornare in camping e glamping. Dal 2021, infatti, le vacanze outdoor hanno registrato un notevole aumento rispetto ai pernottamenti in hotel con un trend in crescita che si conferma anche quest’anno (+146% rispetto al 2021). E il segno positivo riguarda anche i numeri pre-pandemia: rispetto al 2019, la percentuale è del +67%.

Perché allora non sperimentare questo nuovo stile di vacanza anche al di fuori dei confini nazionali? Ecco alcune delle strutture glamping low cost uniche prenotabili su Pitchup.

Australia

Coonawarra Bush Holiday Park

Coonawarra Bush Holiday Park / Foto da Ufficio Stampa Theoria

Un’avventura outdoor tra i vigneti a nord di Penola? Allora la scelta ideale è il Coonawarra Bush Holiday Park, un sito ampio e selvaggio con tante soluzioni di alloggio low cost, tanto rilassanti quanto remote. Il paesaggio e la natura circostanti sono veramente wild, ma innocui; si può andare serenamente alla ricerca di wallaby, canguri, echidna e vombati. Tra le sistemazioni più particolari, oltre alle tende safari e i bungalow super-confortevoli, c’è la favolosa cupola geodetica Hex Bubbles, dotata di tutti i comfort possibili, tra cui un frigorifero portatile, stufa elettrica o stufa a legna (con legna da ardere fornita), wi-fi, patio, barbecue e attrezzatura da giardino.

The Bower at Broulee

Una cabina privata per soli adulti nascosta in una foresta naturale… e tuttavia con un supermercato, una caffetteria, una scuola di surf e una lunga spiaggia sabbiosa facilmente raggiungibile a piedi… questa è la sistemazione piuttosto allettante offerta al The Bower, nella Riserva Naturale di Illawong, ai confini della città costiera di Broulee.

The Bower at Broulee / Foto da Ufficio Stampa Theoria

Spazi di lusso progettati da architetti, ognuno dei quali si trova in un piccolo angolo appartato per la massima privacy. Il parco ha subito ingenti danni a causa degli incendi boschivi degli scorsi anni, ma i titolari, piuttosto che gettare la spugna, ne hanno approfittato per ristrutturare e rendere tutto ancora più smart e all’avanguardia.

Ogni modulo ha una bella disposizione a pianta aperta con area salotto, cucina completa (con tutti i tipi di elettrodomestici, tra cui una lavastoviglie e una macchina per il caffè) e un lussuoso bagno. La struttura si fonde abilmente con l’area esterna, che dispone di un’area salotto coperta e di un barbecue, il tutto circondato da un’incantevole vegetazione tropicale. I letti sono comodi, king size e con biancheria da notte esclusiva; la zona notte è separata dal resto della cabina da una tenda a pacchetto che può essere aperta o chiusa a piacere. Asciugamani, legna da ardere e colazione sono tutti inclusi, e c’è sia il riscaldamento che l’aria condizionata.

Breeze Holiday Parks – Grampians

Le avventure nei boschi sono il piatto forte del menu del Breeze Holiday Parks – Grampians: questo sito ben attrezzato di Victoria a cinque minuti di auto dal villaggio di Halls Gap è in una posizione privilegiata per gli ospiti che desiderano esplorare le zone boschive del Grampians National Park (10 minuti di auto). Con le sue strutture a misura di bambino – tra cui un parco giochi con strutture per l’arrampicata, un cuscino per saltare e pedalò (per non parlare di una sala giochi e un sacco di spazio in cui i bambini possono rincorrersi) – il parco vacanze è particolarmente attraente per le famiglie.

Australia Breeze Holiday Parks – Grampians / Foto da Ufficio Stampa Theoria

E se viaggi con il tuo cane, c’è un’area dove puoi fargli correre senza guinzaglio. Nel frattempo gli adulti possono fare qualche vasca nella piscina all’aperto o semplicemente rilassarsi a bordo piscina. Spettacolari paesaggi naturali attendono solo dall’altra parte di Halls Gap, con vie di arrampicata a Chautauqua Peak, panorami di vasta portata a Pinnacle Lookout e pozze di roccia a Venus Baths. Tutte queste attrazioni sono a circa cinque minuti di auto.

Barbados

Camping Barbados East Coast

Camping Barbados East Coast / Foto da Ufficio Stampa Theoria

Il campeggio Barbados East Coast è tutto incentrato sull’idea di camping selvaggio tra alberi di cocco ondeggianti e viste spettacolari sui frangenti dell’Atlantico. Questo sito di sette acri è un ritorno alle origini: dispone di ampie piazzole in erba e un’area ombreggiata per il campeggio vicino allo stagno. La cabina chill-out offre una vista sull’oceano; in alternativa, ci si può concedere una passeggiata fino al villaggio di pescatori di Martins Bay (10 minuti a piedi).

Si possono raccogliere prodotti freschi, frutta e verdura da una bancarella di strada che si trova nelle vicinanze. C’è anche un negozio di paese che vende dolci e spuntini, ma è imprescindibile almeno una visita alla taverna sull’oceano a Martins Bay o ai ristoranti sul mare e ai negozi di rum nella graziosa Bathsheba (10 minuti in auto).

Costa Rica

Selina Jaco

Selina Jaco / Foto da Ufficio Stampa Theoria

‘Jaco ha qualcosa per tutti’, dicono i proprietari di Selina Jaco, ed è facile capire perché. Questo tranquillo sito di Puntarenas, direttamente sulla spiaggia è il tipo di posto dove si può assecondare la voglia di siesta, o nutrire il proprio lato adrenalinico con giorni di tour in quad nella foresta pluviale, zipline e surf sulle grandi onde.

Se si ha in mente qualcosa di un po’ più discreto, si può rimanere sul posto per fare una nuotata o prendere il sole in piscina, cimentarsi in sessioni di yoga nell’area benessere o concedersi un massaggio rilassante. Ci sono anche un ristorante e un bar sulla spiaggia, che si trova a pochissima distanza dalla struttura, per concedersi una nuotata a qualsiasi ora del giorno, giocare a beach volley o partecipare a rave silenziosi sulla sabbia a piedi nudi e ballare tutta la notte. Per i più intellettuali c’è anche una sala cinema!

Selina Puerto Viejo

Selina Puerto Viejo / Foto da Ufficio Stampa Theoria

Avete mai pensato a una mini vacanza nella giungla? Selina Puerto Viejo è un autentico paradiso, dove rilassarsi completamente e provare i suoni e i sapori del Costa Rica: ottima musica reggae, cucina caraibica speziata e tramonti indimenticabili.

L’alloggio del camping è in tipis costruiti in stile tradizionale con materiali fatti a mano dalle comunità indigene vicine. La vita quotidiana scorre dolcemente tra la piscina all’aperto e la spiaggia, dove è possibile noleggiare tavole, prendere lezioni di surf – Puerto Viejo de Talamanca è famosa per le sue spiagge per il surf – o cimentarsi con lo snorkeling e il paddle boarding. Lo spazio di coworking gode di un’ottima connessione Wi-fi; quando è il momento di disconnettersi si va a lezione di yoga!

Messico

Selina Isla Mujeres

Selina Isla Mujeres / Foto da Ufficio Stampa Theoria

Selina Isla Mujeres, precedentemente noto come PocNa, è il primo ostello in assoluto in America Latina. Posto sulla punta della piccola isola di Quintana Roo, a 15 minuti di traghetto da Cancun, affaccia sulle rive del Mar Dei Caraibi, dal turchese brillante: una sorta di paradiso per i nuotatori e gli amanti dello snorkeling.

Cosa fare per rilassarsi? Assaggiare un cocktail mezcal al bar o un tacos di pesce al ristorante, o un salto in biblioteca nella zona coworking. E ancora: guardare un film nella sala cinema, partecipare a un seminario di gruppo nel parco giochi all’aperto o in piscina per un tuffo nell’acqua dolce. E se sei stato attratto dall’isola per le leggendarie immersioni, l’IDC Scuba Instructor Certification Center in loco è a portata di mano per immergersi in sicurezza.

Selina Puerto Escondido

Chi conosce Puerto Escondido sulla Oaxaca coast in Messico, è probabile che non sia estraneo a una tavola da surf. Selina Puerto Escondido, proprio sulla leggendaria Playa Zicatela, è il posto perfetto per gli amanti del surf. La vita in questa accogliente città bohémien delle feste è super rilassata. E questa è l’atmosfera che troverai anche quando esci dal tuo accogliente tepee per due nel camping. Sessioni di yoga all’alba sul ponte, colazione messicana al ristorante, pallavolo in piscina, scuola di surf tutto il giorno sulla spiaggia o cocktail mezcal al bar.

Selina Puerto Escondido / Foto da Ufficio Stampa Theoria

C’è anche uno spazio di coworking comodo e ben attrezzato con abbonamenti giornalieri, settimanali o mensili per chi unisce lavoro e piacere. Anche se le onde che si infrangono su Playa Zicatela sono ipnotizzanti, se riesci a staccarti, troverai le spiagge più tranquille e più adatte al nuoto di Carrizalillo e Puerto Angelito a circa 10 minuti.

Picocanoa Rodavento

I moderni servizi per il benessere incontrano i tour adrenalinici nel camping Picocanoa Rodavento, un eccellente eco lodge ai margini di Jalcomulco fondato più di 20 anni fa nella speranza di incoraggiare i viaggiatori a esplorare una parte remota dello stato messicano di Veracruz. Gli avventurieri affollano questa zona nascosta tra le colline ricoperte di giungla: dal rafting, alla mountain bike e all’arrampicata su roccia, all’esplorazione di un canyon e al volo sopra le cime degli alberi su una zipline, ci sono molte attività guidate per farti battere il cuore qui.

Picocanoa Rodavento / Foto da Ufficio Stampa Theoria

E per rilassarsi? Anche questo viene risolto nella cabina massaggio del sito o nel bagno di vapore temazcal preispanico. Per stare nella natura, puoi anche rilassarti sulle rive del fiume Pescados o nelle aree della piscina e del bar all’aperto. Passeggia anche nei giardini ben curati, tenendo d’occhio gli uccelli che svolazzano tra il verde, quindi sistemati accanto a un falò comune per assistere a una tradizionale festa di tamburi batucada.

Il giorno successivo, fai una gita a Jalcomulco per un po’ di autentico cibo messicano, oppure dirigiti nella valle circostante alla ricerca di grotte e luoghi selvaggi per nuotare tra le piantagioni di mango e i campi di canna da zucchero.

Namibia

Rooisand Desert Ranch

Il team del camping Rooisand Desert Ranch afferma che da qui le stelle sembrano più vicine. Potremmo definire la location come la “fattoria stellare” della Namibia. Dal ranch si potranno facilmente spiare stelle e cieli sereni, poiché la regione di Gamsberg è praticamente priva di inquinamento luminoso e gode di bel tempo tutto l’anno; per renderlo ancora più semplice, l’Osservatorio di Rooisand dispone di uno dei più grandi e moderni telescopi. D’altronde, la Namibia è famosa in tutto il mondo per l’osservazione delle stelle, con una bassa densità di popolazione e un basso tasso di inquinamento atmosferico e luminoso: qui troverete panorami mozzafiato dal cielo.

Rooisand Desert Ranch / Foto da Ufficio Stampa Theoria

Coloro che non sono appassionati di astronomia hanno invece un’eccellente selezione di opzioni da approfondire di giorno, inclusi sentieri per i siti di pittura rupestre o escursioni tra le dune rosse del deserto del Namib (sabbie rosse = Rooisand). Windhoek, Sossusvlei, Etosha Pan e Walvis Bay/Swakopmund sono tutti facilmente accessibili per avventure autoguidate nella regione e il team di Rooisand organizza paesaggi, safari e sunset tour durante tutto l’anno.

A pochi passi dal camping, è visitabile la città di Chausib. Rooisand è ben allestito per i giorni di ozio così come per le notti di osservazione delle stelle, con un’ambientazione in uno scenario spettacolare; tende da sole e vento e braai ad uso degli ospiti. Gli chef in loco sono a disposizione per preparare i pasti nel ristorante; basta effettuare una prenotazione in anticipo!

Nicaragua

Selinas Maderas

Se sei in vena di avventura, c’è molto da fare nel rilassante sito di Selina Maderas. Ti divertirai un mondo in questo campeggio dog-friendly a 15 minuti di auto dal centro di San Juan del Sur. Con due spiagge sabbiose a cinque minuti di auto e un centro attività in loco, c’è molto per tenerti occupato qui. Il centro organizza lezioni di yoga sul ponte yoga con viste sublimi sulle montagne e corsi di surf, kayak di mare e snorkeling sulle spiagge locali. Passa da un tuffo nel Pacifico a un tuffo nella piscina all’aperto, se lo desideri… puoi tuffarti nella piscina del sito ogni volta che ne hai voglia (o semplicemente rilassarti nell’area salotto circostante).

Foto da Ufficio Stampa Theoria

C’è anche un cocktail bar in loco, con una colonna sonora di ritmi commerciali o electro-underground la sera. E se vuoi unire lavoro e svago, c’è un accogliente spazio di co-working con Wi-Fi dove puoi controllare le e-mail. Dopo aver completato la tua lista di cose da fare, fai un’escursione in spiaggia per sfruttare al massimo i punti caldi del surf, rovista tra le pozze rocciose o scivola in uno dei ristoranti, bar o caffetterie a 15 minuti a piedi dal sito. Se preferisci rimanere sul posto, c’è anche un ristorante qui o un negozio di alimentari a mezz’ora di cammino se vuoi portare qualcosa con te.

Panama

Selina Red Frog

Situato sullo sfondo di giungle costeggiate da mangrovie e spiagge caraibiche, Selina Red Frog è un luogo luminoso, colorato e lussuoso in cui soggiornare sulla splendida isola di Bastimentos, a Panama. Situato a circa un chilometro dalle invitanti coste della spiaggia di Red Frog, questo luogo ben attrezzato ha molti servizi, tra cui una sala cinema, una cucina in comune, un ristorante, una piscina all’aperto e classi di yoga. Anche la musica dal vivo è una costante, creando un’atmosfera vivace e rilassante.

Selina Red Frog / Foto da Ufficio Stampa Theoria

Rispetto ad altre destinazioni di Bocas, questo sito è più discreto: per trovare un po’ di fiesta bisogna spingersi fino a Bocas del Toro (tempo di traversata 10 minuti) per reggaeton, soca e altri ritmi afro-caraibici. Le scimmie chiamano attraverso la foresta mentre le palme ondeggiano nella brezza. E ora la grande decisione: sarà una giornata di relax in piscina, sfruttando tutta la natura circostante, o una giornata di mare a Red Frog?

Selina Red Frog organizza anche un’ampia selezione di escursioni e attività fuori sede, dai trekking guidati localmente attraverso i vicini parchi nazionali fino alle gite verso spiagge segrete.

Selina Playa Venao

Situato sul tratto di costa del Pacifico della penisola di Azuero, Selina Playa Venao si trova sul bordo di una splendida spiaggia sabbiosa e circondato da palme, baracche per il surf e bancarelle di frutta fresca. Oltre allo sfondo panoramico, il sito dispone di eccellenti alloggi tipi arredati con accesso alla vasta gamma di servizi in loco del resort, tra cui una cucina in comune completamente attrezzata, un ristorante di ispirazione caraibica, una piattaforma yoga sulla spiaggia dove è possibile praticare lo stretching , una piscina all’aperto e un centro attività.

Selina Playa Venao / Foto da Ufficio Stampa Theoria

È disponibile anche uno spazio di coworking e, dopo qualche ora di produttività, puoi premiarti con una passeggiata o una nuotata in uno spettacolare ambiente tropicale. Alcune delle migliori opportunità di sport acquatici di Panama si trovano a Playa Venao, con guide esperte in loco a disposizione per guidarti attraverso i dettagli del surf, del windsurf e del kayak.

Di ritorno alla base, rilassati la sera nel giardino illuminato dalle fate, ascolta spettacoli di musica dal vivo e muoviti al suono dei dj set notturni accanto al falò. Selina Playa Venao si trova nella regione di Los Santos nella cittadina di Las Escobas del Venado. Il sito è facilmente accessibile dall’aeroporto internazionale di Tocumen a Panama City grazie a un servizio di bus navetta diretto (chiedere nella sezione “richieste speciali” al momento della prenotazione).

Peru

Selina Mancora

Selina Mancora / Foto da Ufficio Stampa Theoria

Situato proprio accanto alla spiaggia, il camping Selina Mancora ha un’incredibile posizione di fronte all’oceano e un’atmosfera completamente rilassata. È un hub per i surfisti e gli amanti della vita all’aria aperta desiderosi di rilassarsi al sole, prendere le onde o esplorare le baie e le spiagge vicine. Gli alloggi Bijou sono in tipi dai colori vivaci, con interni decorati da semplici mobili in legno e sono proprio sulla spiaggia, riparati dalle palme. La vita quotidiana scorre tra la piscina e le onde e succede sempre qualcosa. Lezioni di surf, classi di yoga, musica dal vivo al calar della notte. C’è anche spazio di coworking, oltre a un’area giochi per bambini e una sala cinema.

La cittadina balneare di Mancora si trova a soli 10 minuti a piedi lungo la spiaggia, con una vivace selezione di caffè sul lungomare che servono pesce fresco dal molo nelle vicinanze, nonché pizzerie e burger bar. Tuttavia, è altrettanto facile rimanere in loco e riunirsi attorno a un tavolo nel ristorante Playground, circondato da palme, per chiacchierare con gli altri ospiti e gustare sani piatti locali.

Foto da Ufficio Stampa Theoria