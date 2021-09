Non gettare le VHS, alcune valgono una fortuna: puoi guadagnare anche 2000 €

Come spesso accade per gli oggetti vintage, alcune VHS cominciano da assumere anche un valore economico.

Le care e vecchie VHS, dopo il boom degli anni ’80, sono ormai in disuso. Ma come spesso accade per gli oggetti vintage, alcune cassette cominciano da assumere anche un valore economico.

Prima di sbarazzarsene definitivamente, sarebbe meglio controllare se in casa si nasconde una di queste VHS originali, perché potrebbero valere migliaia di euro.

Tra le quotazioni più interessanti ci sono cartoni animati: Il Re Leone vale tra i 75 e i 200 euro, La Carica Dei 101 dai 200 ai 300 euro. La VHS di Biancaneve dai 250 ai 600 euro, quella di Cenerentola anche 1000 euro. La VHS de La Bella e La Bestia è la più preziosa: secondo gli esperti può arrivare a valere anche 8000 euro.



Non solo: i film horror in VHS che spopolavano negli anni ’70 e ’80 possono valere fino a 2000 euro.

Ma i più nostalgici ne avranno sicuramente conservata qualcuna e adesso si preparano al momento della rivincita: basti pensare, infatti, che recentemente la versione originale di “Star Wars” è stata acquistata sul sito di compravendita online eBay per più di 100 euro e alcuni ricercatissimi horror in videocassetta valgono sui 2000 euro!

Un ottimo segno che spingerà sicuramente anche i più scettici a dare un’occhiata in cantina alla ricerca del tesoro nascosto.