Gettoni telefonici che valgono una fortuna! Spulciando nei cassetti potreste trovare un tesoro inaspettato!

I gettoni per le cabine telefoniche, ormai in disuso, sono diventati pezzi da collezione. Sono stati ritirati dal commercio il 1° gennaio 2002, nello stesso giorno in cui invece è arrivato l’euro.

I gettoni telefonici avevano fatto il loro ingresso nella società nel 1927, e accompagnarono le telefonate degli italiani fino all’arrivo delle tessere telefoniche.

Ora alcuni di quei pezzi assumono anche un valore economico: possono valere dai 10 ai 60 euro.

Il valore dipende dall’anno in cui sono stati coniati: quelli del 1979, a cui corrisponde il numero 7905, valgono circa 15 euro al pezzo.

30 euro per il codice 7607 e fino a 50 per quelli della serie 7704. La numerazione più prestigiosa è la 7304, che può valere anche 60 euro a gettone.