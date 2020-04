UFO video Pentagono, la verità dietro l’avvistamento: cosa svela il pilota che ha realizzato il video

Il video del Pentagono 'Tic Tac' mostra un ufo individuato da alcuni caccia statunitensi. Dell'incontro ha parlato il suo protagonista, il pilota di caccia David Fravor.

Stanno facendo estremamente rumore alcuni video diffusi dal Pentagono, nei quali si vedono alcuni UFO o, comunque, episodi bollati come ‘fenomeni aerei non identificati’. Tra chi si spaventa e chi si appassiona, le immagini hanno fatto il giro del mondo, sebbene ora arrivino anche le parole del pilota di caccia che li ha avvistati.

UFO: il video ‘Tic Tac’ del Pentagono

Gli episodi filmati, in realtà, non sono del tutto nuovi. Essi risalgono al 2004 e non mostrano altro che incontri via radar con un oggetto volante non identificato (chiamato Tic Tac per via della forma estremamente simile alla celebre mentina) da parte dei piloti di caccia statunitensi del gruppo Strike Nimitz Carrier.

Quello che è interessante è che la Marina statunitense ha confermato l’autenticità dei video ‘ufo’ diffusi dal Pentagono. La stampa americana ha anche identificato David Fravor, l’ex pilota che ha raccontato il suo incontro con questi fenomeni non identificati durante un’esercitazione nell’Oceano Pacifico, a 160 km dalla costa di San Diego.

Il pilota che incontrò l’UFO: “manipolava il campo di gravità”

In pratica, secondo Fravor, appena sopra la superficie dell’acqua, si librava un “oggetto a forma di Tic Tac” di 12 metri, che si muoveva praticamente ovunque. Lui stesso tentò di intercettarlo, ma l’oggetto scappò via a velocità incredibile.

Sempre secondo le parole di Fravor, l’oggetto stava “manipolando il campo di gravità, muovendosi attraverso il vuoto”.

Dichiarazioni che sembrano confermare che quella massa fluttuante che si vede nel video UFO del Pentagono non stava seguendo le normali leggi della fisica, come se avesse una propria forza capace di ignorarla completamente.

Un fatto davvero curioso, ma che non ha ancora una spiegazione logica e scientifica accettata. Riusciremo un giorno a scoprire la vera natura dell’oggetto “Tic Tac”?

US Navy releases unclassified video of the "Tic Tac" UFO encounter pic.twitter.com/Ku6vUshskI — Defense Brief (@BriefDefense) April 27, 2020

Foto: Shutterstock