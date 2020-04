Il video dell'ufo 'Tic Tac' sempre più diffuso sul web

Gli episodi filmati risalgono al 2004 e non mostrano altro che incontri via radar con un oggetto volante non identificato (chiamato Tic Tac per via della forma estremamente simile alla celebre mentina) da parte dei piloti di caccia statunitensi del gruppo Strike Nimitz Carrier.

Quello che è interessante è che la Marina statunitense ha confermato l’autenticità dei video ‘ufo’ diffusi dal Pentagono

US Navy releases unclassified video of the "Tic Tac" UFO encounter pic.twitter.com/Ku6vUshskI — Defense Brief (@BriefDefense) April 27, 2020

foto: Shutterstock