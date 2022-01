Profezie del 2022, tre date da segnarsi: ecco cosa potrebbe succedere secondo il viaggiatore nel tempo nel nuovo anno

Il nuovo anno porta con sé anche nuove profezie di catastrofi ed eventi eccezionali da parte di guru e sedicenti esperti

Il nuovo anno porta con sé anche nuove profezie di catastrofi ed eventi eccezionali che, secondo guru e sedicenti esperti, si abbatteranno presto sulla Terra e sull’umanità.

Come i tempi moderni impongono, la maggior parte di queste profezie avviene attraverso i social. Proprio su TikTok un viaggiatore del tempo, in arrivo a suo dire dal 2714, ha pubblicato un nuovo video dove avverte il mondo intero di prepararsi per tre avvenimenti importanti che accadranno proprio nel 2022.

Si parte dal Covid-19, che tiene banco nella nostra società ormai da due anni. Secondo Aery Yormany, (questo il nome del viaggiatore che su TikTok corrisponde al nickname Aesthetictimewarper), arriverà un nuovo ceppo del virus, “5 volte più potente degli altri” e corrisponderà al nome di Omega. Secondo il viaggiatore del tempo, l’11 marzo 2022 il primo umano “genererà un figlio con uno scimpanzé”, con caratteristiche miste e addirittura in grado di parlare. La terza profezia annunciata dal viaggiatore del tempo corrisponde alla data del 17 settembre 2022: secondo lui verrà annunciata la scoperta della “più grande creatura dell’oceano: Cerine Croin, che supera di quattro volte le dimensioni della balena blu.

Se proprio si deve scegliere, dopo gli ultimi due anni e i tanti problemi derivati dalla pandemia, in tanti sperano che il viaggiatore si sbagli soprattutto sulla variante del Covid-19.

Foto: Shutterstock