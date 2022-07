Nasa, nuovo metodo per scovare gli alieni: potrebbe richiedere fino a 25 anni

Un nuovo metodo elaborato dalla NASA per trovare gli alieni: ecco la missione-progetto che potrebbe impiegare fino a 25 anni

La NASA ha recentemente fatto sapere di aver individuato un metodo che probabilmente consentirà di scovare gli alieni: un’idea all’avanguardia che nei prossimi 25 anni rischia di svelarci finalmente molti segreti riguardo alla presenza di vita intelligente nel cosmo.

Il nuovo metodo della NASA per trovare gli alieni nell’Universo

Partiamo dal principio. Il metodo che la NASA ha appena messo a punto per far partire la propria ricerca degli alieni riguarda il Sole. L’idea è quella di provare a scovare gli alieni utilizzando la nostra stella di riferimento come una lente gigante volta a individuare segni vitali di eventuali civiltà aliene.

Il progetto, finanziato proprio dall’agenzia spaziale americana, si basa su uno studio-missione che, nei prossimi 25 anni, mira a lanciare piccoli cubi-satellite che si assemblerebbero già nello spazio fino a “tuffarsi” nel Sole, sfruttandone le spinte gravitazionali.

Il progetto della NASA potrebbe impiegare fino a 25 anni

La complessità dell’operazione, la distanza immensa da percorrere e poi la resistenza delle componenti elettroniche alle radiazioni rendono così lungo il termine di riferimento. Eventuali complicazioni, ad ogni modo, non farebbero che porre più avanti nel futuro ogni possibile scadenza. Ma, a quanto pare, dagli Stati Uniti sono fiduciosi.

Probabilmente riceveremo un riscontro: siamo tutti in attesa. Otterremo finalmente delle risposte da questo nuovo metodo acchiappa alieni appena accettato dalla NASA? Per ora sappiamo solo che gli esperimenti preliminari hanno dato risultati incoraggianti.

