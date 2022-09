Fughe di gas, terza guerra mondiale? Cosa ha previsto Nostradamus per i prossimi mesi: nulla di buono purtroppo

Le fughe di gas dal Nord Stream fanno temere nuovi sviluppi della guerra: spunta la previsione di Nostradamus su cosa succederà nel 2023

Le fughe di gas dai gasdotti Nord Stream 1 e 2 con i sospetti di un attacco energetico alla Russia da parte dell’Occidente o dell’Ucraina nell’ambito della guerra (o un pretesto della stessa Russia che sotto falsa bandiera potrebbe avere gestito l’operazione al fine di alimentare maggiore insicurezza e far salire ulteriormente i prezzi del gas). In molti, però, ci vedono qualcosa di più, con la possibilità che il conflitto possa evolvere in qualcosa di diverso. E, a rispolverare delle antiche previsioni di Nostradamus, si scopre che la Terza Guerra Mondiale potrebbe essere vicina.

Fughe di gas nel Nord Stream e le previsioni di Nostradamus sulla Guerra: cosa disse

Andiamo con ordine. In passato, molte previsioni di Nostradamus si sono rivelate corrette e, con la guerra in Ucraina in corso e le nuove notizie sulle fughe di gas del Nord Stream, in molti sono andati a vedere cosa ha profetizzato per il 2023.

Per il prossimo anno, infatti, Nostradamus ha parlato di “Fuoco dal Cielo”, ovvero delle fiamme che dall’alto cadono su un edificio reale. C’è chi lo ha interpretato come la nascita di una grande civiltà, chi come la minaccia di uno stato nei confronti di un alto tramite una guerra. E se l’edificio in questione fosse la Casa Bianca o il Cremlino?

‘Due grandi potenze si uniranno’: cosa avverrà nel 2023?

Tra le altre cose, Nostradamus scrisse che nel 2023 due grandi potenze si uniranno per dare vita a una nuova alleanza: si tratterà forse di Russia e Cina? Oppure il conflitto evolverà al punto che russi e statunitensi diventeranno una cosa sola?

Non lo sappiamo, ovviamente. Ma di una cosa siamo certi e la notizia delle fughe di gas dal Nord Stream non può che farci temere in tal senso. Nostradamus scrisse che ci saranno 7 mesi di guerra, la famosa Terza Guerra Mondiale, per un conflitto nucleare che potrebbe mettere la parola fine sull’esistenza del genere umano.

Photo Credits: Shutterstock