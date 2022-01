Il film Don’t Look Up su Netflix è diventato in poco tempo uno dei più visti sulla piattaforma, il suo successo è nascosto non solo negli attori protagonisti (Leonardo Dicaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep e tanti altri) ma anche nella trama che trasforma in parodia l’atteggiamento dell’uomo verso i disastri ambientali che stanno compromettendo il pianeta Terra.

Foto: Shutterstock