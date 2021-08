Misteriosa ‘medusa’ nel cielo: il filmato che mostra l’entrata dell’inquietante oggetto nell’atmosfera terrestre

Nel cielo della Russia è comparso un misterioso oggetto volante a forma di medusa: è un normale evento atmosferico o una apparizione aliena?

Un misterioso oggetto a forma di medusa è apparso nell’atmosfera terrestre, sorvolando il cielo della Russia e lasciando senza parole gli abitanti locali. Di cosa si tratterà mai? Evento meteorologico o apparizione aliena? Quale sarà la verità?

L’oggetto a forma di Medusa nel cielo della Russia: il video

Andiamo con ordine. Nell’ultimo mese, i residenti dell’Oblast dell’Amur, in Russia, hanno assistito ad un inquietante evento atmosferico. O almeno che sembra tale. Nel cielo che sovrasta la regione, è comparso un inquietante oggetto volante a forma di medusa, che ha lasciato stupiti davvero tutti.

Qualcuno è riuscito addirittura a catturare delle immagini, pubblicandole sul canale YouTube Viral Hog. Nel filmato, si vede chiaramente questo oggetto somigliante ad una medusa che, come una cometa, attraversa i cieli in maniera affascinante ma terribilmente minacciosa.

Cosa sarà mai quello strano oggetto?

Inutile dire che in tanti si stanno chiedendo cosa possa mai essere quello strano oggetto a forma di medusa comparso nel cielo. Le ipotesi più o meno accreditate (e quelle decisamente fantasiose), d’altronde, si affollano da sempre su Internet. E, sebbene ciò che compare in rete sia tutto da prendere con le pinze, l’idea che si tratti di un fenomeno alieno non è completamente da scartare.

Si tratta di un piccolo meteorite?

In effetti, con quella scia, l’oggetto assomiglia a un razzo, ma anche ad una cometa o ad un asteroide. Potrebbe infatti trattarsi di un piccolo meteorite che, senza creare danni alla Terra, si è mostrato nei cieli della Russia in tutta la sua bellezza. Sarà la verità?

