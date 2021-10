Il centro della Terra non è come pensavamo: cosa sta succedendo. La sorprendente scoperta dopo i terremoti

Importanti rivelazioni sul centro della Terra: ecco cosa emerge da un nuovo studio condotto dall’Università della California sui campi magnetici e i fenomeni sismici

Il centro del pianeta Terra ha sempre ricoperto un ruolo centrale di interesse massimo per gli scienziati di tutto il mondo: una nuova scoperta, però, rivela che probabilmente non è affatto come ce lo siamo immaginati finora. Ma quale sarà la verità sul nucleo terrestre? Cosa starà mai succedendo?

Una crescita anomala del nucleo terrestre: è quanto emerge da uno studio dell’Università della California, che fa importanti rivelazioni su quello che è il Centro della Terra. Photo Credits: Shutterstock

Com’è davvero il centro della Terra? Ecco cosa sta succedendo

Andiamo con ordine. In una recente ricerca dell’Università della California pubblica su Nature Geoscience, gli scienziati hanno combinato osservazioni sismiche con modelli geodinamici, facendo un’interessante scoperta sul centro della Terra.

Praticamente, la porzione orientale del nucleo terrestre sta crescendo più velocemente rispetto al lato occidentale.

Quali sono le conseguenze della crescita del nucleo terrestre?

Le osservazioni hanno riguardato la fascia equatoriale e hanno scoperto questa crescita anomala sotto il Mar di Banda, in Indonesia. Al contrario, il lato ‘brasiliano’ del nucleo terrestre sembra crescere a ritmi decisamente più lenti.

In ogni caso, le previsioni dicono che il centro della terra sta crescendo sempre più velocemente su un lato, rischiando di portare dei cambiamenti al campo magnetico terrestre. Tutto ciò accade per un semplice motivo: il nucleo terrestre è formato da minerali silicati, rocce, metalli pesanti, che producono un’immensa quantità di energia e sviluppano a loro volta campi magnetici…

La ricerca, tuttavia, non pone alcun segnale di pericolo immediato per l’umanità. Anzi, da quanto viene rivelato, questa nuova scoperta è sicuramente in grado di fare in modo che gli scienziati individuino le origini del nucleo terrestre, in una costante attività di studio che potrà portarci importanti rivelazioni future.

Photo Credits: Shutterstock