Valentino Rossi, il gesto di Max Biaggi sui social dopo l’addio al Moto GP: cosa ha fatto per il suo ex rivale

Dopo il ritiro di Valentino Rossi dalla Moto GP, Max Biaggi ha lasciato un meraviglioso messaggio sui social nei confronti dello storico rivale.

Ha annunciato il suo ritiro dal mondo della Moto GP ma, nella strepitosa e lunghissima carriera di Valentino Rossi si ricordano anche le tantissime rivalità, tra le quali ha storicamente fatto breccia nell’immaginario collettivo quella con Max Biaggi. Ma qual è stata la reazione di quest’ultimo di fronte all’addio del Dottore?

Dopo il ritiro di Valentino Rossi dalla Moto GP, anche Max Biaggi ha voluto scrivere un post sui social, nei quali lancia un meraviglioso messaggio nei confronti dello storico rivale. Photo Credits: Kikapress

L’inaspettato messaggio di Max dopo l’addio alla Moto GP del Dottore

Colleghi, rivali, ma sicuramente mai amici. Questo è quanto i fan della Moto GP si ricordano del rapporto tra Max Biaggi e Valentino Rossi anche se oggi, nel momento del ritiro del motociclista dalla numero 46, è spuntato sui social un messaggio tanto inaspettato quanto meraviglioso da parte del patron di Max Racing Team.

Max Biaggi: il messaggio social dopo il ritiro di Valentino Rossi

“Oggi credo sia giusto condividere con voi il mio pensiero sul ritiro di Valentino Rossi – ha scritto Max Biaggi su Facebook – So che oggi per lui è stato un momento difficile, perché purtroppo l’ho già vissuto qualche anno fa. Uno sportivo non vorrebbe mai vivere il giorno del ritiro e la storia dello sport è piena di esempi di questo tipo. Anch’io mi sono tormentato molto, prima di scegliere di smettere di correre, ma poi mi è venuto naturale decidere”.

Un messaggio senza piaggerie né ipocrisie: “Valentino ed io abbiamo animato una delle rivalità più belle del motociclismo, senza mai fingere di essere amici. Semplicemente eravamo due acerrimi rivali, che lottavano per raggiungere lo stesso obiettivo. Credo per questo che fosse naturalmente impossibile essere amici. Quando sei un vincente non accetti di arrivare secondo e quando succede prepari subito la prossima battaglia per primeggiare. Personalmente ho molta nostalgia di quei momenti!”

E, infine, Max lancia un inaspettato augurio al rivale: “Ragazzi capisco che per voi che mi seguite da una vita possa essere destabilizzante sentire queste parole, ma credetemi nel corso della vita i punti di vista cambiano. Oggi sono padre, vado in moto per divertimento, vedo correre dei ragazzi nel mio team e quando penso alle scaramucce tra me e Vale ho nostalgia e mi sento felice di aver vissuto quei momenti con quella profonda intensità! Voglio augurare una Buona Vita ad un mio Grande Avversario con il pensiero che magari un giorno potremo trovarci insieme a sorridere nel ricordo di quei momenti”.

Photo Credits: Kikapress