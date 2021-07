Federica Pellegrini, quando gareggia alle Olimpiadi di Tokyo? La prossima gara da segnarsi in calendario

Quando gareggia Federica Pellegrini per la finale dei 200 stile libero di nuoto alle Olimpiadi di Tokyo 2020? Ecco data e ora della storica gara.

L’avventura di Federica Pellegrini alle Olimpiadi di Tokyo 2020 sta andando semplicemente alla grande: la nuotatrice azzurra – unica donna della storia ad essersi qualificata per cinque finali olimpiche nella stessa gara individuale – è pronta a giocarsi un’altra finale: ecco quando gareggia per tentare un nuovo ingresso nel medagliere olimpico.

Se vi state chiedendo quando gareggia Federica Pellegrini per la finale dei 200 stile libero alle Olimpiadi di Tokyo sappiate che il ritorno in vasca della nazionale azzurra è previsto per il 28 luglio alle 3.41 del mattino.

Quando gareggia Federica Pellegrini per la finale dei 200 stile libero alle Olimpiadi di Tokyo?

Andiamo con ordine. Arrivata alle quinte Olimpiadi della sua carriera dopo Atene 2004, Pechino 2008, Londra 2012 e Rio 2016, a Tokyo 2020 Federica Pellegrini gareggia per quello che sarà il suo saluto ad un mondo al quale ha contribuito in maniera straordinaria, anche quando qualcuno aveva smesso di credere in lei.

Il 26 luglio, nella gara d’esordio dei 200 stile libero, la nuotatrice italiana è arrivata quinta; poi, nella semifinale del 27 luglio, è arrivata terza, qualificandosi per la finale olimpica per la quinta volta nella sua carriera. È l’unica donna della storia ad esserci riuscita.

Un risultato straordinario per lei che vinse una medaglia d’oro a Pechino e prima ancora quella d’argento ad Atene e che ora tenterà un’ultima volta di salire sul podio anche a Tokyo.

La data e l’ora della finale dei 200 stile libero di nuoto a Tokyo 2020

In tanti si stanno chiedendo quando Federica Pellegrini gareggia per la finale. La data da appuntarsi è presto detta: mercoledì 28 luglio, alle 3.41 italiane (10.41 a Tokyo). Sarà possibile vedere la gara della Divina in diretta su Discovery +, su Rai 2, oppure su Eurosport su Dazn.

