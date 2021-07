Euro 2020, il gesto di William prima della premiazione dell’Italia: non ha salutato Mattarella?

Il principe William, hanno sostenuto alcuni, non ha salutato il Presidente Mattarella al termine della finale Italia-Inghilterra. Ecco la verità su quanto accaduto.

Le reazioni arrivate dall’Inghilterra dopo la vittoria dell’Italia ad Euro 2020 hanno fatto discutere: dalle proteste britanniche alla medaglia rifiutata dai calciatori inglesi, fino a quello che in molti hanno bollato come un vero e proprio sgarbo istituzionale. Il principe William, hanno sostenuto alcuni, non ha salutato il Presidente Mattarella al termine del match. Ma qual è la verità su tutta questa storia?

Il principe William non ha salutato il presidente Mattarella al termine della finale di Euro 2020? Spunta la verità su questa storia. Photo Credits: Kikapress

Il principe William non ha salutato Mattarella dopo la finale di Euro 2020?

Andiamo con ordine. Il principe William era al Wembley Stadium di Londra per assistere alla finale di Euro 2020 tra Inghilterra e Italia insieme alla moglie Kate Middleton e al primogenito George. Se le loro espressioni deluse hanno fatto il giro del web al termine del match, in molti hanno notato un dettaglio agghiacciante.

Stando a quanto hanno riportato alcune testate italiane, dopo la vittoria dell’Italia il principe William non ha salutato il Presidente Mattarella, presente a sua volta allo stadio per assistere al match. Ma sarà la verità?

La verità sul saluto mancato di William al Presidente della Repubblica

Guardando meglio le immagini del post partita, in realtà, si scopre che il presunto sgarbo istituzionale in realtà non si è mai consumato. Un video diffuso su internet dimostra che, al fischio finale, l’erede al trono ha provato a raggiungere il presidente della Repubblica.

Non gli è stato però possibile raggiungere Mattarella, in quanto è stato bloccato dalla security, probabilmente per le ragioni di protocollo e prevenzione anti-Covid.

Photo Credits: Kikapress