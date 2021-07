Euro 2020, quanti soldi hanno vinto gli italiani con la vittoria del titolo europeo

L'Italia ha trionfato agli euro 2020 portando a casa l'ambita coppa dei vincitori oltre a un bel bottino in denaro.

In totale, i premi messi in palio dalla UEFA sono stati 301 milioni di euro. Ogni squadra che si è qualificata ha ricevuto 9,25 milioni di euro.

Nei gironi, per ogni vittoria le squadre hanno guadagnato 1,5 milioni di euro. Per gli ottavi di finale invece ogni squadra ha guadagnato 2 milioni di euro. Per chi ha raggiunto i quarti, 3 milioni e 250 mila euro.

Salendo fino alla semifinale, ogni squadra ha ricevuto 5 milioni di euro. In finale, la squadra che ha perso ha guadagnato 7 milioni, mentre l’Italia vincendo si è aggiudicata il premio di 10 milioni. In tutto quindi, l’Italia ha guadagnato da questi europei 28 milioni di euro.