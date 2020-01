Nuovo scoppiettante scontro tra Gemma Galgani e Tina Cipollari e Uomini e Donne. Nella puntata dedicata al Trono Over, la dama torinese è stata criticata per il suo atteggiamento remissivo nei confronti di Juan Luis.

Uomini e Donne, Tina Cipollari critica Gemma Galgani

Dopo varie disavventure e peripezie, Gemma Galgani ha deciso di dire addio a Juan Louis, ma Tina Cipollari ha da ridire sul suo atteggiamento nei confronti del cavaliere.

A inizio puntata, c’è stata una discussione tra Gemma e un’altra dama, con quest’ultima che l’ha accusata di essersi fatta umiliare dall’ex corteggiatore.

Sull’uomo, infatti, in tanti nutrivano dubbi, sia in studio che a casa: era opinione comune che non fosse lì per un reale interesse nei confronti della donna ma solo per visibilità.

Le parole di Tina

Nello scontro verbale tra Gemma e l’altra dama, si è inserita anche Tina, sollecitata dalla stessa Maria De Filippi, che più volte è stata irritata dal comportamento ambiguo di Juan Luis.

“Sul fatto che si è fatta umiliare è vero.Troppe volte, ti sei fatta umiliare” ha esclamato l’opinionista rivolgendosi alla sua storica rivale televisiva. “È arrivata lei…” ha replicato piuttosto infastidita la Galgani.

E pensare che proprio di recente Tina aveva stupito tutti per aver accolto Gemma tra le sue braccia, consolandola durante un momento di sconforto. Le due donne torneranno a regalarci momenti di puro trash?