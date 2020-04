Torna su Mediaset "Eclipse", il terzo capitolo della saga tratta dai libri di Stephanie Meyer: molte fan si chiedono che fine ha fatto Jacob, decisamente il meno fortunato fra i protagonisti del film

Mediaset ha deciso di rimandare in onda tutta la saga di Twilight, il teen drama tratto dai libri di Stephanie Meyer che qualche anno fa fece innamorare i fan di tutto il mondo: dopo “Twilight” e “New Moon”, venerdì 24 è il turno di “Eclipse”, terzo episodio della storia d’amore e morte fra il vampiro Edward e l’umana Bella.

Twilight Taylor Lautner che fine ha fatto?

Eclipse è anche il capitolo in cui Bella ammette apertamente di essere innamorata sia di Edward che di Jacob, l’amico indiano e lupo mannaro: all’epoca il fandom si spaccò fra le team Edward e le team Jacob, in attesa di sapere chi sarebbe stato il prescelto (ma ci sono mai stati veramente dubbi?)

C’erano quindi le innamorate alla follia di Edward, alias Robert Pattinson, e quelle che facevano il tifo per il bel Jacob, Taylor Lautner: peccato che oggi di lui si siano un po’ perse le tracce.

Mentre sia Pattinson che Kristen Stewart (Bella) sono riusciti a proseguire nelle loro carriere post Twilight con altri ruoli e successi (a breve vedremo l’ex vampiro nel ruolo di Batman), Taylor è stato più sfortunato: si è sentito parlare di lui per qualche gossip, come il flirt con Taylor Swift o la storia con Billie Lourd, la nipote della principessa Leia Debbie Fisher, ma non per successi al botteghino.

Eppure Taylor Lautner è quello che si dice un artista completo: non solo attore, ma anche karateka, nel 2015 è stato il protagonista del film “The Tracers” senza controfigura, recitando quindi in tutte le pericolose scene di parkour. E le fan hanno aspettato per anni, senza successo, che venisse girato uno spin-off di Twilight incentrato sulla storia d’amore fra Jacob e Renesmee, la figlia di Edward e Bella.

Gli ultimi avvistamenti di Taylor/Jacob risalgono al 2016, con il film “Run the ride – Inseguendo un sogno”, e che gli ha fruttato nel 2017 una Nomination come miglior attore in un film drammatico al Teen Choice Award. In tv, al momento Taylor è ancora impegnato sul set di Cuckoo, una serie tv britannica distribuita da Netflix, che non sta avendo però grande riscontro di pubblico.