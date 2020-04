Torna in tv Eclipse

Gli ultimi avvistamenti di Taylor/Jacob risalgono al 2016, con il film “Run the ride – Inseguendo un sogno”, e che gli ha fruttato nel 2017 una Nomination come miglior attore in un film drammatico al Teen Choice Award. In tv, al momento Taylor è ancora impegnato sul set di Cuckoo, una serie tv britannica distribuita da Netflix, che non sta avendo però grande riscontro di pubblico.