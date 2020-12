The Voice Senior batte GF Vip: la frecciatina di Stefano Bettarini a Signorini

The Voice Senior continua a mettere in difficoltà il Gf Vip in termini di ascolto e c'è qualcuno fra gli ex concorrenti che non perde occasione per gongolare...

Il venerdì si conferma la giornata peggiore per il Grande Fratello Vip, messo in difficoltà in termini di share dalla concorrenza di Rai1 con The Voice Senior: il talent condotto da Antonella Clerici, che porta sul palco gli over 60, ha calamitato anche questa settimana 4.336.000 spettatori con il 19% di share, contro i 3.184.000 spettatori, pari al 17.3% di share, del Gf Vip.

The Voice senior batte Gf Vip: la frecciatina dell’ex

In realtà The Voice senior si è sempre aggiudicato la serata del venerdì, fin dalla puntata d’esordio: su Canale 5 era stata prima piazzata la fiction “Il silenzio dell’acqua”, mentre il Gf Vip era stato ridotto ad una sola puntata settimanale. Visti i grandi ascolti della concorrenza si è fatto marcia indietro e il reality condotto da Alfonso Signorini è tornato alla doppia puntata e alla serata del venerdì: peccato però che The Voice continui a vincere.

Normali alternanze fra programmi concorrenti e, vista la lunghezza del Grande Fratello Vip, che andrà avanti fino a febbraio 2021, una flessione degli ascolti è probabilmente anche messa in conto: a rendere il tutto più interessante però è la frecciatina arrivata da un concorrente del Grande Fratello Vip, Stefano Bettarini.

Bettarini aveva già partecipato al Gf Vip nella prima edizione del 2016, ed è stato poi richiamato da Signorini per entrare in corsa durante questa del 2020: 21 giorni di isolamento in quarantena per il Covid, ingresso e squalifica dopo 3 giorni per aver imprecato.

L’ex calciatore ha il dente avvelenato verso il reality e già appena uscito si era sfogato con un lungo post su Instagram, nel quale accusava lo show di averlo usato come pedina per fare ascolti. Ora, di fronte alla debacle del venerdì sera del Gf Vip, Bettarini ha commentato sui social con un gioco di parole: “Grande Fratello, picco…lo share”, a commento di un articolo che riportava la sconfitta Auditel di Signorini.