Deianira Marzano lancia uno scoop, subito ripreso da Isa e Chia: Valeria e Ciavy sarebbero tornati insieme dopo essersi lasciati al falò di confronto di Temptation Island

Valeria e Ciavy sono stata una delle coppie più in vista di Temptation Island: la loro relazione è sembrata da subito a rischio e dopo qualche giorno di permanenza nel villaggio è stato chiaro che i ruoli si erano ribaltati.

Valeria, che sembrava succube del fidanzato donnaiolo, si è in realtà avvicinata per prima ad uno dei single, Alessandro, ed ha avuto con lui atteggiamenti molto teneri, che hanno spinto Ciavy a chiedere un falò di confronto anticipato. Al falò la coppia ha litigato per tutto il tempo e alla fine i due sono usciti separati.

Temptation Island Valeria e Ciavy di nuovo insieme

Ora arriva uno scoop clamoroso dal profilo Instagram di Deianira Marzano: a quanto sembra Valeria e Ciavy, dopo essersene dette di tutti i colori in Sardegna, sono tornati insieme (o almeno si sono riavvicinati).

Una ragazza ha infatti affermato di aver visto Valeria e Ciavy pranzare insieme al mare, vicino Roma, ed un’altra ha confermato, aggiungendo anche il dettaglio della presenza della madre e della sorella di lei. Il gossip è stato poi riportato dalla pagina Isa e Chia, informatissima sul mondo Uomini e donne.

Duro il commento di Deianira: “Come potete vedere, io ho sempre ragione, perché questi prima piangono e dicono che i fidanzati gli hanno fatto fare delle vite terribili e poi se li riprendono pure! Con una cosa del genere tu sei più ridicola di Ciavy, ma molto di più! Perché piangi, ‘mi ha fatto passare anni di inferno’… e poi dopo che fai? Ci ritorni insieme!”.

Nessun commento per ora nè da parte di Valeria nè di Ciavy: non sarebbero comunque i primi a lasciarsi tempestosamente a Temptation Island per poi riprendere la storia lontano dalle telecamere.