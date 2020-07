Temptation Island, Valeria e Ciavy tra i più seguiti

Valeria e Ciavy sono stata una delle coppie più in vista di Temptation Island: la loro relazione è sembrata da subito a rischio e dopo qualche giorno di permanenza nel villaggio è stato chiaro che i ruoli si erano ribaltati.

Valeria, che sembrava succube del fidanzato donnaiolo, si è in realtà avvicinata per prima ad uno dei single, Alessandro, ed ha avuto con lui atteggiamenti molto teneri, che hanno spinto Ciavy a chiedere un falò di confronto anticipato. Al falò la coppia ha litigato per tutto il tempo e alla fine i due sono usciti separati.