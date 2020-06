Temptation Island, coppia scoppiata a causa delle corna: Antonella Elia furiosa per il comportamento del suo compagno

Una coppia ha già terminato la sua esperienza a Temptation Island a causa di un tradimento, mentre Antonella Elia è furiosa con Pietro...

La prima puntata della nuova, attesissima stagione di Temptation Island deve ancora andare in onda e una delle coppie sarebbe già scoppiata. Sono succulenti più che mai le indiscrezioni che arrivano dai bene informati dei social: il viaggio nei sentimenti per due protagonisti si sarebbe già concluso e nel peggiore dei modi…

Temptation Island, una coppia si è lasciata

Le registrazioni della nuova edizione di Temptation Island, alla quale per la prima volta partecipano persone comuni e volti noti insieme, sono iniziate da un po’. Qualcosa all’Is Morus Relais sta già succedendo, dunque, mentre trepidamente attendiamo di assistere alla prima puntata in onda giovedì 2 luglio in prima serata su Canale 5…

LEGGI ANCHE: — Belen Rodriguez e Stefano de Martino a Temptation Island: il sogno di Maria De Filippi si avvera?

Secondo quanto riportano alcuni blog specializzati in gossip e tv, pare che l’esperienza sull’isola delle tentazioni si sia già conclusa per una delle coppie.

Ad uscire separati e in largo anticipo sarebbero Ciavy e Valeria: lei si sarebbe lasciato andare tra le braccia di uno dei tentatori presenti nel villaggio delle fidanzate: Alessandro Basciano, volto noto di Uomini e Donne. Lui non l’ha perdonata e la coppia sarebbe scoppiata.

Le angosce di Antonella Elia

Ma gli amanti del trash aspettano con ansia di assistere alle performance di Antonella Elia, che potrebbe diventare la vera protagonista di questa edizione di Temptation Island.

E i segnali ci sono già tutti: pare che la showgirl sia andata su tutte le furie dopo aver visto il suo bel Pietro troppo in intimità con una delle single del villaggio.

Antonella avrebbe chiesto il falò di confronto ma lui avrebbe rifiutato, scatenando una inaspettata reazione nella fidanzata.

Prima di partire, in un video sui social destinato ai fan, i due avevano promesso di tornare insieme: ci riusciranno?