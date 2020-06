Belen e Stefano a Temptation Island Vip?

la vita di coppia dei Vip passa anche da Instagram. Così, da quando Stefano e Belen si sono allontanati, i fan passano in rassegna i loro post e le loro storie per carpire informazioni utili sulla fine della loro relazione.

I follower, di recente, hanno notato che il conduttore di Made in Sud continua a mettere like ad alcune foto della modella argentina: riavvicinamento in corso? A quante pare, no. Stefano infatti sta dispensando like solo agli scatti in cui compare il figlio Santiago…

Foto: Kikapress