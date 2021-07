Temptation Island, come è finita tra il tentatore e Jessica? Cosa spunta sui social

In attesa di scoprire come finirà questa edizione di Temptation Island, sui social i tentatori fanno una scottante rivelazione

Una penultima puntata movimentata quella di Temptation Island andata in onda lunedì 26 Luglio. Se per Manuela e Stefano e Natascia e Alessio, ancora l’avventura non è finita (e il 27 scopriremo se sono riusciti a fare chiarezza), sappiamo che Floriana e Federico hanno deciso di tornare insieme mentre per Alessandro e Jessica le cose non sono andate tutte rose e fiori e si sono lasciati.

I comportamenti fatti per cercare di scatenare una reazione nel compagno non sono andati a buon fine; certo Jessica si è spinta un po’ oltre con il tentatore Davide, e il confronto anticipato tra lei e Alessandro è stato inevitabile.

Ma a far discutere sono proprio le rivelazioni fatte dai tentatori durante una diretta su Instagram. Se durante la puntata di Lunedì infatti, Davide aveva consolato Jessica dicendole anche “Sei fortissima e io ci sono ok?” e le aveva confermato che si sarebbero visti fuori.. nella diretta uno dei tentatori ha detto “siamo usciti tutti single”.

“Come single – commenta una fan – Ma tutte quelle scene a Temptation?” Sicuramente a restarci male non sono stati solo i fan del programma ma crediamo anche alcune delle ‘fidanzate’.

Cosa accadrà nell’ultima puntata? Manca poco e lo scopriremo.

