Una penultima puntata movimentata quella di Temptation Island andata in onda lunedì 26 Luglio. Se per Manuela e Stefano e Natascia e Alessio, ancora l’avventura non è finita (e il 27 scopriremo se sono riusciti a fare chiarezza), sappiamo che Floriana e Federico hanno deciso di tornare insieme mentre per Alessandro e Jessica le cose non sono andate tutte rose e fiori e si sono lasciati.

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset