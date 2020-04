Sabato su Raiuno, Stasera sogna con Massimo Ranieri: ospiti e anticipazioni puntata Foto

Un best of del one man show di Massimo Ranieri, amatissimo dai telespettatori fra il 2014 e il 2016: questa la proposta Rai per sabato 25 aprile

Il sabato sera degli italiani in quarantena, sponda Rai, schiera un pezzo da 90 come Massimo Ranieri: come già accaduto con lo show di Roberto Bolle, verranno ripresi i momenti migliori dello spettacolo “Sogno e son desto”, varietà televisivo ideato e condotto dal cantante napoletano, in una sorta di “best of” celebrativo. Stasera sogna con Massimo Ranieri: anticipazioni Lo show è stato ribattezzato “Stasera sogna con Massimo Ranieri” e proporrà, come già detto, i momenti più belli dello spettacolo che fra il 2014 e il 2016 è andato in onda in prima serata su Rai1. LEGGI ANCHE: — Massimo Ranieri e la figlia ‘ritrovata’ a 18 anni: ecco chi è e cosa fa Si tratta di un vero e proprio “one man show”, amatissimo dal pubblico che lo ha premiato con grandi ascolti: un varietà vecchio stampo, con momenti di poesia, teatro, ballo e musica offerti dal conduttore e da una giostra molto numerosa di ospiti di prestigio. Per il “best of” che andrà in onda sabato 25 aprile su Rai1 sono stati scelti alcuni dei momenti più belli dello show di Massimo Ranieri, con ospiti musicali del calibro di Franco Battiato, Francesco De Gregori, Andrea Bocelli, Stefano Bollani, Gino Paoli ed Edoardo Bennato. Non solo musica, ma anche intrattenimento e arte allo stato puro: sul palco accanto a Ranieri ci saranno anche lo scultore Michelangelo Pistoletto e la bellissima Lucia Bosè, recentemente scomparsa. Il sabato sera di Rai1 al tempo del Coronavirus La Rai sta cercando di offrire agli abbonati, soprattutto nel fine settimana, il meglio delle sue teche, più o meno recenti: l’emergenza Coronavirus ha imposto uno stop alle trasmissioni televisive di ogni genere e quindi la tv è costretta a pescare nelle repliche. Quando però si ha a disposizione un archivio come quello Rai, questo finisce per essere un bonus più che un malus!