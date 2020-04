Tona sabato 25 su Rai1 "Sogno e son desto" di Massimo Ranieri

Il sabato sera degli italiani in quarantena, sponda Rai, schiera un pezzo da 90 come Massimo Ranieri: come già accaduto con lo show di Roberto Bolle, verranno ripresi i momenti migliori dello spettacolo “Sogno e son desto”, varietà televisivo ideato e condotto dal cantante napoletano, in una sorta di “best of” celebrativo.