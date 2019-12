Stasera in tv, Vasco Rossi su Canale 5: le curiosità sul film concerto

Serata all’insegna della musica lunedì 30 dicembre su Canale 5 che alle 21.40 trasmette Vasco non stop live 018+019. I fan del cantante potranno vedere il docu-film sul loro beniamino, proiettato al cinema lo scorso novembre, e su come nasce un suo concerto.

Su Canale 5 Vasco non stop live 018+019

Approda in prima serata su Canale 5, la sera prima della vigilia di Capodanno, Vasco non stop live 018+019. Il docu-film diretto da Pepsy Romanoff racconta in modo inedito le ultime due tournée di Vasco Rossi, mostrando il rocker di Zocca sia sotto il profilo artistico, sul palco, che privato, dietro le quinte.

“Volevo far vedere delle ‘stanze’ del mondo di Vasco Rossi che nessuno aveva mai visto, quindi le prove per i live, la registrazione dei provini, e quando si cerca di capire quale sia la migliore linea artistica da adottare per stilare due scalette come quelle che lui ha presentato nel suo ultimo tour” ha spiegato il regista in una recente intervista a Rockol.

Due anni di musica

Vasco non stop live 018+019 contiene dunque due anni di immagini: un lavoraccio selezionare quelle da inserire nel prodotto finale.

“Ci siamo trovati con un sacco di materiale da passare in rassegna e selezionare. Credo che con tutto quello che abbiamo accumulato – quasi trecento ore di girato – ci sia del materiale buono per altri due film” ha spiegato ancora Romanoff.

Altrettanto complicato è stato scartare alcune scene: “È stato difficile rinunciare a certe chicche, però abbiamo lasciato solo il meglio del meglio di quello che avevamo” ha aggiunto.

Dalle prove al Rockisland di Rimini fino ai sei concerti a San Siro, i fan del Blasco potranno davvero gustarsi un film concerto unico.