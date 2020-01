Stasera in TV, Mary Poppins su Rai1: 5 curiosità sul film

Tra i film da rivedere durante le feste di Natale non può mancare Mary Poppins, che Rai 1 trasmette in prima serata il 2 gennaio. Una favola targata Disney da rivedere insieme alla famiglia per una serata emozionante e divertente. Ecco qualche curiosità sul film Mary Poppins.

Mary Poppins, le curiosità sul film

Uscito nelle sale nel lontano 1964, Mary Poppins continua a incantare il pubblico di ogni età. L’incredibile storia della bambinaia con poteri magici interpretata da Julie Andrews conquista ancora oggi grandi e piccini. Ma sono molte le curiosità del film in onda il 2 gennaio su Rai 1 che non tutti ancora conoscono.

LEGGI ANCHE: — La fine tragica del piccolo bambino protagonista del film originale Mary Poppins: ecco cosa gli è successo dopo quel film

Il celebre film della Disney diretto da Robert Stevenson è ispirato ai romanzi di Pamela Lyndon Travers, che non accettò subito di vedere i suoi personaggi emigrare sul grande schermo. Nonostante la stessa autrice partecipò alla stesura della sceneggiatura, sono diverse le differenze tra i libri e la pellicola cinematografica.

La signora Banks, ad esempio, nella versione letteraria si occupa personalmente dei due figli ed è lei stessa a scegliere la tata. Nel film, invece, la donna è una convinta femminista che trascura la famiglia.

Durante il colloquio tra Mary Poppins e Mr Banks, la bambinaia nel libro chiede come giorno libero ogni secondo mercoledì del mese a differenza del film originale in cui pretende il martedì e della versione italiana in cui esige il lunedì.

Ricordate poi il cagnolino della Signorina Lark? Nel romanzo si chiama Andrew, nome che viene mantenuto nel film originale ma cambiato in John nel doppiaggio italiano.

Altri retroscena

Ma sono ancora tante altre le curiosità del film Mary Poppins. David Tomlinson, ad esempio, non ha usato la sua voce solo per recitare la sua parte, quella di Mr Banks, ma anche per doppiare altri personaggi del film. In particolare l’attore ha doppiato alcuni dei protagonisti del viaggio nel disegno animato, come la volpe salvata da Bert e il vecchietto della giostra.

Infine, dalla sceneggiatura originaria furono eliminate alcune scene come quella in cui i giocattoli dei due bambini prendono vita: gli autori temevano di spaventare il pubblico dei più piccoli.