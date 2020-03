Lunedì 2 marzo in prima serata su Rai 1 va in onda l'ultima puntata de L'Amica Geniale 2: ecco cosa accadrà tra Lenù e Lila

Giunge al termine la seconda stagione de L’Amica Geniale. Lunedì 2 marzo in prima serata su Rai 1 andranno in onda gli ultimi due attesissimi episodi in cui non mancheranno i colpi di scena. Ecco cosa vedremo in onda.

Gli ultimi episodi de L’Amica Geniale 2

Dopo il successo delle prime due serate, anche questo terzo e ultimo appuntamento de L’Amica Geniale 2 saprà conquistare l’attenzione del pubblico.

Nel primo dei due episodi che chiuderanno la seconda stagione della fiction tratta dal libro di Elena Ferrante, Lenù torna nel suo vecchio quartiere per le vacanze di Pasqua, trovandolo cambiato. D’altronde, dopo gli anni di studio a Pisa, è cambiata anche lei e la sua stessa amica Lila non è più quella di una volta.

Le due giovani si ritrovano e Lila, presa ormai solo dal suo bambino, affida a Lenù i suoi diari segreti, temendo che Stefano – che si è dimostrato particolarmente violento – possa trovarli e leggerli.

A sfogliare quelle pagine, sarà proprio lei e in quelle intime confidenze messe nero su bianco, Lenù capirà tante scelte di Lila, scoprendo tante verità.

Una nuova vita per Lenù

Nel secondo episodio dell’ultimo appuntamento de L’Amica Geniale 2, Lenù torna a Pisa. Nel suo cuore e nella sua testa si fanno spazio i ricordi della sua infanzia, del suo rione. Così si cimenta nella stesura del suo primo romanzo. Nel frattempo, incontra un giovane, Pietro, figlio di un professore universitario, che la chiederà in moglie.

Dalla Toscana torna ancora una volta dalla sua famiglia per festeggiare la laurea ottenuta con il massimo dei voti. Una volta a casa, scoprirà la nuova vita della sua amica Lila…