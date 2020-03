Lunedì 23 marzo in prima serata su Canale 5 si ride con La vita è una cosa meravigliosa: trama e curiosità del film diretto da Carlo Vanzina

Evadere per qualche ora e concedersi un po’ di spensieratezza, restando a casa: perché non guardare un film divertente in tv? Lunedì 23 marzo Canale 5, ad esempio, propone la commedia La vita è una cosa meravigliosa, diretta da Carlo Vanzina. Nel cast, attori di tutto rispetto come Gigi Proietti, Vincenzo Salemme, Enrico Brignano, Nancy Brilli, Maurizio Mattioli e Luisa Ranieri.

La vita è una cosa meravigliosa, la trama

La pellicola è uscita nelle sale nel 2010 e racconta la storia di tre personaggi piuttosto ambigui. C’è Cesare, interpretato da Brignano, che di lavoro fa il poliziotto che scopre che la sua fidanzata fa la escort e si innamora della massaggiatrice Laura (Luisa Ranieri).

C’è Antonio, il presidente di un importante gruppo bancario a cui dà il volto Salemme, ricattato da politici. Infine, c’è Claudio, stimato chirurgo interpretato da Proietti, il cui figlio crede che tradisca la madre Elena (Nancy Brilli).

Le storie dei personaggi si intrecciano e si evolvono tra gag spassose ed esilaranti equivoci per poi concludere che comunque La vita è una cosa meravigliosa.

Curiosità sul film

La vita è una cosa meravigliosa è diretto da Carlo Vanzina, che nel film cita se stesso. In una scena, Cesare e Laura si incontrano per la prima volta in un bar. Alle spalle della donna compare la locandina di Un’estate ai Caraibi, pellicola diretta dallo stesso regista in cui, tra l’altro, recitano gli stessi Brignano e Proietti.

Ma la pellicola contiene un’altra citazione cinematografica ben più evidente: il titolo è un omaggio a La vita è meravigliosa di Frank Capra.

Nel cast compare anche Vincenzo Crocitti nella sua ultima interpretazione cinematografica: morirà pochi mesi dopo l’uscita del film, il 29 settembre 2010.