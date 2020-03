La vita è una cosa meravigliosa su Canale 5

La vita è una cosa meravigliosa è diretto da Carlo Vanzina, che nel film cita se stesso. In una scena, Cesare e Laura si incontrano per la prima volta in un bar. Alle spalle della donna compare la locandina di Un’estate ai Caraibi, pellicola diretta dallo stesso regista in cui, tra l’altro, recitano gli stessi Brignano e Proietti. Ma la pellicola contiene un’altra citazione cinematografica ben più evidente: il titolo è un omaggio a La vita è meravigliosa di Frank Capra.

Foto: Kikapress