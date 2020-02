Martedì 4 febbraio in prima serata su Italia 1 torna La Pupa e il Secchione con una puntata speciale e un video inedito

Inizia la settimana sanremese e la programmazione delle principali reti televisive, come da tradizione si adegua. Così martedì 4 febbraio, ad esempio, in prima serata su Italia 1 – contro il Festival di Sanremo – va in onda una puntata speciale de La Pupa e il Secchione, anche se – stando alle anticipazioni – sarà mandato in onda un video inedito.

La Pupa e il Secchione, puntata speciale su Canale 5

L’appuntamento dell’esilarante show condotto da Paolo Ruffini con Francesca Cipriani sarà occasione per rivedere i momenti salienti delle prime puntate di questa nuova, fortunata edizione.

Il pubblico rivedrà dunque le prove più divertenti di cui sono state protagoniste le coppie in gara: come perdersi le gaffe durante il Bagno di Cultura?

In particolare, saranno riproposte le interrogazioni della Maestra Flavia, la conduzione di un TG, la televendita di materassi, il burlesque, il twerking, il body painting e la musica trap.

Non solo: ripercorreremo le varie fasi de La Pupa e il Secchione, con le eliminazioni e la ricomposizione degli abbinamenti dei concorrenti.

Un video inedito

Ma in questa nuova puntata de La Pupa e il Secchione non ci sarà spazio solo a un riepilogo di quanto successo fino ad oggi.

Oltre al meglio del programma, verrà mandato in onda un video inedito. Si tratta della partecipazione di Vittorio Sgarbi, prevista nella prima puntata ma mai trasmessa a causa della par condicio.

Il critico d’arte, infatti, si era candidato alle elezioni regionali in Emilia Romagna e per la legge sulla comunicazione elettorale in televisione, non poteva apparire nello show.

La circostanza lo fece infuriare tanto da arrivare a parlare di censura: ora Sgarbi sarà più tranquillo?