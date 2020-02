Il sosia di Renato Zero che canta con la voce di Al Bano, un giovane rumorista e un coro gospel: ecco chi vedremo a Italia's Got Talent nella quinta puntata di mercoledì 19 febbraio.

Emozioni, risate e riflessione nella quinta puntata di Italia’s Got Talent in onda mercoledì 19 febbraio in prima serata su TV8. Continuano le audizioni per scovare nuovi, straordinari talenti e anche in questo nuovo appuntamento i giudici avranno l’imbarazzo della scelta.

Italia’ Got Talent: cosa vedremo in puntata

Joe Bastianich, Mara Maionchi, Frank Matano e Federica Pellegrini saranno chiamati a giudicare le performance di artisti di ogni età provenienti da tutto il mondo.

LEGGI ANCHE: — Italia’s got talent, Federica Pellegrini in lacrime per una bambina ‘guerriera’

Ogni concorrente porta sul palco di Italia’s Got Talent la sua passione e il suo talento, sperando non solo di volare in finale, ma anche di stupire ed emozionare il pubblico.

In questa quinta puntata, condotta come sempre da Lodovica Comello, ce ne sarà davvero per tutti i gusti. Particolarmente curiosa si annuncia l’esibizione di un sosia di Renato Zero che canterà ma con la voce di Al Bano.

Musica, riflessione e sensualità

E poi ballerini di salsa, giovani rumoristi, un coro gospel. Sul palco di Italia’s Got Talent anche una inconsueta band composta da un solo elemento che canta e suona chitarra e batteria contemporaneamente.

Spazio anche alle riflessioni e al sociale con un ragazzo napoletano di 25 anni che si cimenterà con un monologo sulla camorra. Non mancherà la sensualità con una compagnia di giovani ragazze che si esibiranno nella pole dance.

Tutti vogliono guadagnarsi un posto nella finale che andrà in onda il 6 marzo prossimo quando sarà il pubblico da casa a decidere il vincitore del talent show.