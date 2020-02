Italia’s got talent, Federica Pellegrini in lacrime per una bambina ‘guerriera’

Federica Pellegrini non trattiene le lacrime durante la danza di Sara, la bambina guerriera di Italia's got talent. Che emozione!

Federica Pellegrini scoppia in lacrime a Italia’s got talent. Nella quarta puntata del talent show in onda su TV8, la campionessa non ha trattenuto l’emozione di fronte alla straordinaria esibizione di una bambina. La piccola, grazie alla danza ha superato prove difficili che la vita le ha messo davanti, divenendo una vera e propria guerriera. Il suo talento e la sua forza hanno incantato tutti, ottenendo 4 meritatissimi sì.

Italia’s got talent, Federica Pellegrini in lacrime

Dopo la pausa sanremese, è tornato regolarmente in onda Italia’s got talent. Sul palco, davanti ai 4 giudici di questa nuova edizione, si sono esibiti concorrenti molto diversi tra loro. Ognuno, a suo modo, ha lasciato qualcosa alla giuria e al pubblico. Ma c’è stato qualcuno ha particolarmente colpito Joe Bastianich, Mara Maionchi, Frank Matano e Federica Pellegrini.

Quando Sara Bertoni, 10 anni, ha iniziato a ballare, nessuno ha potuto fare a meno di distogliere lo sguardo da lei. “Una giovanissima artista che ha fatto della danza la sua forza. Sin da “piccola” ha sempre ballato e proprio la danza l’ha aiutata a superare momenti molto difficili” spiegano dalla redazione del programma.

La bambina ha commosso tutti grazie al suo straordinario talento a una profonda espressività. Un’esibizione, questa di Sara a Italia’s got Talent, che ha fatto emozionare particolarmente Federica Pellegrini, che non è riuscita a trattenere le lacrime.

“Se nella vita si cade, bisogna sempre rialzarsi”.

Sara Bertoni ti vogliamo bene! ❤️#IGT pic.twitter.com/Z9T03PdP35 — Italia's Got Talent (@IGT_official) February 12, 2020

Le parole dei Federica

Subito dopo l’esibizione di Sara, il pubblico ha tributato alla bambina un caloroso applauso. Ognuno dei giudici ha voluto rivolgere parole affettuose e complimenti alla giovanissima concorrente.

Molto colpita dalla performance, Federica Pellgrini che ha fatto fatica persino a parlare, scoppiando in lacrime nel bel mezzo d Italia’ got talent.

“Sono un po’ in difficoltà – ha detto la nuotatrice con la voce tremante – è stato molto emozionante e penso che se tu ci porti qui stasera una cosa del genere è perché da così piccola ti sei dovuta rialzare da qualcosa di importantissimo. Poi a me piacciono tanto le guerriere, brava”.