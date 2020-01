Stasera in TV, GF Vip anticipazioni: Serena Enardu rientra nella casa

Anticipazioni GF Vip: nella puntata di venerdì 30 gennaio Pago e Serena avranno un nuovo confronto. Zequila squalificato?

Venerdì 31 gennaio in prima serata su Canale 5 torna il Grande Fratello Vip. Un’edizione che sta facendo molto discutere quest’anno tra frasi sessiste ed esternazioni violente che potrebbero costare caro ai concorrenti. Ma a farla da padrona nella prossima puntata del GF Vip, stando alle anticipazioni, sarà ancora una volta l’amore. Serena Enardu rientra nella casa più spiata d’Italia per fare una sorpresa a Pago.

GF Vip, anticipazioni: Pago incontra Serena

In questa edizione del Grande Fratello Vip, sono più le storie esterne che le dinamiche interne alla casa a offrire contenuti per le puntate condotte da Alfonso Signorini. E tra le questioni lasciate in sospeso che hanno interessato il pubblico c’è certamente la storia tra Pago e Serena Enardu.

LEGGI ANCHE: — Miriana Trevisan, frecciatina velenosa per Serena Enardu: come definisce l’ex del marito

Dopo la fine della relazione durata 7 anni, il cantante sardo ha deciso di partecipare al reality show per ricominciare una vita nuova e stare un po’ da solo. Ma non c’è giorno, in realtà, che lui non pensi all’ex fidanzata.

La storia d’amore terminata davanti al falò di Temptation Island non sarebbe del tutto chiusa e lei sta provando in tutti i modi a riconquistarlo. L’influencer avrebbe voluto trascorrere del tempo con lui proprio nella casa di Cinecittà, ma il pubblico glielo ha negato. Ora, però, stando alle anticipazioni sul GF Vip, avrà nuovamente l’occasione di guardare il suo ex negli occhi.

Nuovi colpi di scena?

Nella nuova puntata di venerdì, non si parlerà solo di Pago e Serena. Intanto, scopriremo chi sarà il concorrente a dover immediatamente abbandonare la casa. Al televoto sono finiti Andrea Montovoli, Patrick e Rita Rusic.

Dopo la diretta di lunedì scorso, quest’ultima ha avuto un duro scontro con Adriana Volpe che ha confessato di averla nominata, mentre l’ultimo highlanders della casa è diventato bersaglio di violenza verbale da parte di un suo coinquilino.

In tanti sui social, stanno chiedendo che Antonio Zequila venga squalificato per le terribili parole usate proprio contro Patrick.