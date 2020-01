Stasera in tv, Chi l’ha visto torna su Rai3: anticipazioni sulla puntata

Mercoledì 15 gennaio, in prima serata su Rai 3 va in onda Chi l’ha Visto? Novità sui casi di Samira El Attar e Annamaria Sorrentino.

Mercoledì 15 gennaio, in prima serata su Rai 3 torna Chi l’ha Visto? Il programma condotto da Federica Sciarelli, anche questa settimana, apre una finestra su vicende giudiziarie controverse o irrisolte, provando a fare luce su casi di persone scomparse.

Su Rai 3 “Chi l’ha visto?”

In questa puntata, la redazione del programma che va in onda da più di 30 anni continua il racconto di alcuni casi di cronaca nera, alla luce degli ultimi sviluppi.

La trasmissione torna a occuparsi di Samira El Attar, sparita nel nulla dal 21 dicembre scorso. Il marito della donna Mohamed Barbri è stato rintracciato in Spagna e verrà estradato in Italia. L’uomo è indagato per omicidio e occultamento di cadavere: il corpo di Samira non è ancora stato trovato.

Nel corso della puntata emergeranno novità anche per Annamaria Sorrentino, la ex miss caduta dal balcone del palazzo dove era in vacanza con il marito e altri amici. In studio ci sarà il marito, accompagnato dal suo avvocato: l’uomo è indagato per omicidio. Secondo gli inquirenti sarebbe stato lui ad averla spinta, facendola cadere, dopo una lite.

Il pubblico è fondamentale

Ci sono stati poi interessanti sviluppi sul caso di Luigi Favoloso. La mamma del ragazzo avrebbe ritirato la denuncia di scomparsa, mentre a Domenica Live, la sua ex Nina Moric ha rotto il silenzio lanciando pesanti accuse all’uomo.

Spazio, anche in questo nuovo appuntamento con Chi l’ha visto? ai casi di persone scomparse. Fondamentali per il lavoro degli inviati della Sciarelli sono le segnalazioni del pubblico.

Chiunque può fornire informazioni, se ne è in possesso, chiamando al numero 06-8262 o scrivendo un’email all’indirizzo 8262@rai.it.