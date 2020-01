Stasera in tv, Cantante mascherato: anticipazioni sulla seconda puntata

In prima serata su Rai 1 venerdì 17 gennaio va in onda la seconda puntata de Il Cantante Mascherato: dopo l'Unicorno, chi sarà eliminato?

Dopo l’ottimo esordio della scorsa settimana, venerdì 17 gennaio in prima serata su Rai 1 va in onda Il Cantante Mascherato, il nuovo show condotto da Milly Carlucci. Il programma sta suscitando anche grande curiosità tra il pubblico, intento a indovinare chi sono i cantanti che si celano dietro le 7 spettacolari maschere rimaste in gara.

Su Rai 1 la seconda puntata de Il Cantante Mascherato

Nel corso della prima puntata de Il Cantante Mascherato, si è registrata la prima eliminazione: il concorrente che ha ottenuto il voto più basso, alla fine ha dovuto abbandonare il programma.

Prima di dire addio alla gara, però, ha potuto togliere la maschera svelando la sua identità. Il pubblico ha così scoperto che dietro l’Unicorno si celava la grande Orietta Berti.

Al secondo appuntamento dunque, accedono i sette cantanti rimasti, ovvero il Mastino, il Leone, il Coniglio, il Mostro, l’Angelo, il Barboncino e il Pavone.

Come si proseguirà

Anche in questa nuova puntata de Il Cantante Mascherato, a giudicare le performance dei misteriosi concorrenti saranno i cinque giurati d’eccezione: Patty Pravo, Ilenia Pastorelli, Flavio Insinna, Guillermo Mariotto e Francesco Facchinetti.

Alla loro valutazione si aggiungono anche il parere degli utenti del web e e quello del pubblico da casa. Il cantante più votato sul profilo Instagram del programma e i prescelti dalla giuria verranno direttamente promossi alla puntata successiva. Spazio, infine, al duello finale deciso solo dal televoto.

C’è attesa anche tra gli addetti ai lavori per capire se il programma riuscirà a bissare gli ottimi dati d’ascolto della prima puntata. Lo scorso venerdì la prima serata è stata vinta proprio da Rai 1 con 4 milioni 437 mila spettatori e il 20.9% di share.