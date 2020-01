Grande curiosità intorno alle maschere dello show di Milly Carlucci: tutti pensavano di aver individuato Al Bano Carrisi dietro a quella del Leone, ma dalla Balivo si fa un'ipotesi più affascinante

Appena iniziato il nuovo show di Milly Carlucci, “Il cantante mascherato”, sembra già aver colpito nel segno: le maschere hanno stuzzicato la curiosità del pubblico e degli addetti ai lavori, che si interrogano insieme alla giuria sull’identità dei personaggi che vi si nascondono dietro.

Ipotesi, illazioni, azzardi: in realtà nessuno conosce il cast, a parte la Carlucci e qualche autore, quindi si tratta realmente di un gioco di intuizione, basato su una serie di indizi che vengono dati in trasmissione.

Il cantante mascherato, il Leone è Al Bano?

Una delle maschere più “semplici”, di cui in molti pensano di aver già riconosciuto l’attore, è quella del Leone: si è presentato come una persona “forte, sicura e determinata”, che ama le sue radici e la natura, che indossa una corazza per preservare la sua anima e che ripone grande speranza nella fede. Gli indizi, uniti alla performance, hanno fatto subito propendere il pubblico per Al Bano Carrisi: dalla giuria sono stati fatti anche altri nomi (come Adriano Pappalardo), ma il web sembra ormai certo dell’identità del Leone.

Fino a ieri pomeriggio, quando a “Vieni da me”, programma quotidiano di Caterina Balivo, è stata fatta un’ipotesi nuova: e se il Leone non fosse proprio Al Bano, ma qualcuno che lo imita molto bene? Non a caso molti hanno notato tutta una serie di comportamenti tipici di Al Bano Carrisi, come la movenza di un braccio o il tic della gamba, che forse il cantante pugliese, se fosse proprio lui dietro quella maschera, avrebbe provato a nascondere.

Il cantante mascherato, a Vieni da me spunta Max Giusti

Rossella, l’ambasciatrice de Il Cantante mascherato a Vieni da me, ha lanciato l’ipotesi Max Giusti: in effetti l’attore e conduttore romano è bravissimo ad imitare Al Bano, sia nella voce che nei modi, e anche l’altezza del Leone corrisponderebbe.

Milly e i suoi autori in questo modo avrebbero fatto un bello scherzetto alla giuria e al pubblico: sarà proprio così? Per saperlo dovremo aspettare che il Leone esca di scena e venga smascherato: come ha fatto notare venerdì sera la stessa Milly, questo meccanismo potrebbe portare il pubblico a voler eliminare le maschere di cui si ha più curiosità, per capire chi si nasconde dietro!