Anche a Pechino Express, Soleil Stasi attira le antipatie di pubblico e concorrenti. E Costantino ci va giù pesante: "E' falsa e cattiva"

Tra le coppie in gara nella nuova edizione di Pechino Express c’è anche Soleil Stasi che partecipa in coppia con la madre. Un volto noto per gli amanti dei reality show televisivi, che ha saputo attirarsi sempre antipatie sia da parte dei telespettatori che degli altri concorrenti. E lo stesso Costantino della Gherardesca, ormai storico conduttore dell’adventure game di Rai 2, non usa parole tenere nei suoi confronti.

Pechino Express, Costantino su Solei: “Falsa e cattiva”

Costantino della Gherardesca è stato ospite a Detto Fatto. Il conduttore ha rivelato alcuni aspetti dei concorrenti di Pechino Exress a Bianca Guaccero, lanciando un dardo velenosissimo in direzione di Soleil.

Costantino ha rivelato che Asia Argento, che partecipa in coppia con Vera Gemma come Le Figlie d’Arte, ha dimostrato una solarità inaspettata. Anche Enzo Miccio, in gara con la sua assistente come i Wedding Planner, sta tirando fuori un lato inaspettato: è un vero atleta.

Parlando, infine, di Solei Stasi, non ha usato mezzi termini: “È particolarmente falsa e cattiva, qualità ottime per la televisione”.

Soleil si sta già facendo odiare

Che Soleil avesse un carattere piuttosto difficile lo aveva dimostrato anche a L’Isola dei Famosi: naufraghi e pubblico non la sopportavano, affatto.

Nonostante la sua grande forza e lo spirito d’avventura, gli spettatori mal sopportano quell’atteggiamento da maestrina che la rende poco simpatica.

E anche a Pechino Express, fin dalla prima puntata, Solei Stasi ha fatto venir fuori le sue qualità peggiori. Durante una prova fisica, ad esempio, vedendosi sorpassare da Gennaro Lilio, gli ha dato un colpo al piede, sperando di farlo cadere e fermare la sua corsa.

Il modello napoletano si è accorto subito della scorrettezza e l’ha rimproverata: “Sei una stro**a”. Lei dopo, con un sorriso malizioso, si è giustificata: “Ma stavo scherzando”.

Il pubblico non ha gradito e l’ha già inserita nella lista nera: “Soleil, ci vuole del talento per rendersi così insopportabile in qualsiasi reality” ha osservato qualcuno su Twitter.