Stefano Coletta dimentica di citare Mara Venier durante la presentazione dei palinsesti Rai ma poi se ne ricorda e rimedia alla gaffe

La Rai ha presentato i palinsesti della nuova stagione televisiva, che confermano molte delle indiscrezioni circolate nelle ultime settimane. Una lunga conferenza stampa in cui sono state illustrate le novità e le conferme, ma che ha fatto registrare una piccola gaffe di Stefano Coletta, direttore di Rai1. Che dimentica di nominare Mara Venier, salvo poi citarla prima di annunciare la nuova edizione del Festival di Sanremo.

Palinsesti Rai, Coletta dimentica Mara Venier?

Quando Coletta ha elencato i programmi del day time di Rai 1 della nuova stagione televisiva, in tanti hanno notato che tra i nomi sciorinati dal direttore di rete, mancava Mara Venier. Possibile che la Rai avesse fatto fuori la conduttrice veneta dai palinsesti?

LEGGI ANCHE: — ‘ Che str…o che sei e ora licenziatemi’, Mara Venier e quella volta che sbottó ironicamente proprio con lui

In effetti, in sala, un po’ di caos si è creato e molti giornalisti hanno iniziato a chiedere informazioni, fino a quando Coletta – forse avvertito da qualcuno – ha posto rimedio alla dimenticanza, non di poco conto visto il calibro del personaggio in questione.

Lo ha fatto prima di annunciare la prossima edizione del Festival di Sanremo, che sarà condotta nuovamente da Amadeus con Fiorello. “Prima di parlare di Sanremo, volevo ricordare che la domenica sarà affidata a Mara Venier e a Domenica In” le sue parole per come riportate da TVBlog che ha seguito la presentazione in diretta.

Insomma, liquidata come una nota a margine, ma ormai non si poteva fare altrimenti. Eppure Mara Venier, bisogna ammetterlo, ha dato molto alla Rai, in termini di ascolti ma anche di impegno. È riuscita a portare a termine una edizione di Domenica In funestata dal lockdown, senza ospiti e senza pubblico in studio. Non si è sottratta ai suoi doveri contrattuali neanche quando si è infortunata rompendosi un piede. Lei è stata lì, dietro a quella scrivania dello studio Fabrizio Frizzi a collegarsi con i suoi ospiti, a riempire la domenica pomeriggio di moltissimi telespettatori. Che l’hanno premiata con risultati record. Zia Mara ci sarà rimasta male per la poca considerazione ricevuta durante la presentazione dei palinsesti Rai?

Un’occhiata alla programmazione

Domenica In, dunque, è confermata anche per la prossima stagione, così come La Vita in Diretta che, orfana di Lorella Cuccarini, resterà in mano ad Alberto Matano, che condurrà da solo. Via anche Elisa Isoardi: La Prova del Cuoco fa spazio al nuovo programma di Antonella Clerici, E’ sempre mezzogiorno, che si riappropria della sua storica fascia.

Tra le new entry, Nunzia De Girolamo che condurrà Ciao Maschio, un talk sull’universo maschile. e Serena Bortone, che arriva da Rai 3 dove invece trasloca Fabio Fazio. La novità più sorprendente dei nuovi palinsesti Rai, l’ingaggio di Maria De Filippi che insieme a Sabrina Ferilli e Fiorella Mannoia condurrà una serata evento in occasione della Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne.