Palinsesti RAI, Coletta dimentica Mara Venier?

Domenica In, dunque, è confermata anche per il prossimo anno, così come La Vita in Diretta che, orfana di Lorella Cuccarini, resterà in mano ad Alberto Matano, che condurrà da solo. Via anche Elisa Isoardi: La Prova del Cuoco fa spazio al nuovo programma di Antonella Clerici, E’ sempre mezzogiorno, che si riappropria della sua storica fascia.

Foto: Kikapress