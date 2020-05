Non è l’arena, lo sfogo di Massimo Giletti sui provvedimenti del Governo: ‘Ho perso la fiducia’

A Non è l'arena, Massimo Giletti si sfoga duramente contro i provvedimenti del governo in materia economica e sulla gestione del caso dei boss scarcerati. Ecco cosa ha detto.

A Non è l’arena, Massimo Giletti ha preso una dura posizione contro alcuni provvedimenti del governo italiano e quindi alcuni aspetti della gestione di questa emergenza coronavirus. Il giornalista e conduttore televisivo di La7 è infatti esploso in uno sfogo nel momento in cui si è parlato di finanziamenti alle aziende e della scarcerazione di alcuni condannati per mafia.

LEGGI ANCHE: — Non è l’Arena, gaffe di Massimo Giletti: ‘Sono anni che gli italiani non…’. L’errore da matita rossa diventa virale sul web

Non è l’Arena: Giletti contro i provvedimenti del governo

Lo sfogo, andato in onda durante Non è l’arena è arrivato quando Giletti ha parlato degli interventi economici presenti nell’ultimo decreto del governo che, a suo dire, non sarebbero così efficaci per rimettere in piedi il paese.

“Io ho perso un po’ di fiducia – ha esordito – Quando ho visto elicotteri delle nostre forze militari e di polizia inseguire gente che correva sulle spiagge e i mafiosi lasciati a casa ho perso un po’ di fiducia. Ce ne ho un po’ di meno in questo stato, oggi”.

Poi ha spiegato meglio la sua posizione: “Quando lo stato mi dimostrerà che arriveranno i soldi in un certo modo, subito, alle aziende piccole che tengono in piedi questo paese sarò il primo a riconoscerlo. Sono a maggio e non l’ho ancora visto. Questo è il problema di questo paese. Quando moriranno tutte queste aziende lo stato italiano può andare bello in bancarotta. I soldi glieli devi dare adesso, se non glieli dai avrai una sconfitta molto più grande, devastante”.

Rita Dalla Chiesa ringrazia Giletti: “Sei stato un riflettore”

Sul tema mafia è poi intervenuta anche Rita Dalla Chiesa, che ha ringraziato Giletti per aver messo in luce la vicenda della scarcerazione dei boss: “Sei stato un riflettore che si è acceso su un problema gravissimo per noi familiari, per noi vittime. Spero che serva a mettere in ordine e a chiarire delle cose. Perché non è accettabile che 474 mafiosi possano essere usciti di galera”.

Insomma, un duro sfogo contro gli interventi del governo, quello che Massimo Giletti ha messo in campo a Non è l’arena. Voi lo avete visto? E come la pensate a riguardo?

Foto: Kikapress