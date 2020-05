L'exploit di Giletti a Non è l'arena

Sul tema mafia è poi intervenuta anche Rita Dalla Chiesa, che ha ringraziato Giletti per aver messo in luce la vicenda della scarcerazione dei boss: “Sei stato un riflettore che si è acceso su un problema gravissimo per noi familiari, per noi vittime. Spero che serva a mettere in ordine e a chiarire delle cose. Perché non è accettabile che 474 mafiosi possano essere usciti di galera”.

Foto: Kikapress