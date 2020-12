Masterchef 10, come cambierà il programma per il COVID: non vedremo più i giudici assaggiare così

Con l’inizio di Masterchef 10 sarà necessario sottostare a nuove regole per la prevenzione del Covid-19: ecco come cambierà il programma di Sky.

Giovedì 17 dicembre 2020 comincerà Masterchef Italia 10, in un’edizione un po’ diversa dal solito a causa dell’emergenza Covid-19: ma come cambierà il programma di Sky? Quali saranno le novità introdotte in questa nuova stagione?

Masterchef 10: come cambierà il programma con le norme anti-covid

Andiamo con ordine. Secondo quanto emerso nella conferenza stampa che ha preceduto l’inizio del programma, è emerso qualche dettaglio sul come cambierà Masterchef Italia 10 per adattarsi alle norme sul distanziamento sociale e la prevenzione del contagio Covid-19.

Partiamo dai concorrenti: con i casting svolti totalmente a distanza, ciascuno di loro dovrà sottoporsi a 14 giorni di quarantena prima di partecipare al programma. Inoltre non sarà mai possibile presentare dei piatti portati da casa, ma tutto dovrà essere preparato sul posto.

La dispensa, da questo punto di vista, subirà delle sostanziali modifiche, raddoppiando le sue usuali dimensioni per permettere un accesso distanziato a tutti i concorrenti. Distanziate saranno ovviamente anche le postazioni.

Masterchef 10: i giudici non potranno più mangiare dallo stesso piatto

Quanto ai giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, il loro palchetto sarà più ampio, in modo da consentire un certo distanziamento. Inoltre, e questa sembra la novità più importante, non potranno più mangiare dallo stesso piatto.

Prima dell’assaggio, infatti, ogni pietanza dovrà essere porzionata in tre parti al fine da permettere ai giudici di utilizzare piatti e forchette diverse.

Insomma, ora che sappiamo come cambierà Masterchef 10 per consentire la massima sicurezza, non ci resta che attendere finalmente l’inizio del programma!

Foto: Ufficio Stampa Sky