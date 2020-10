Adua Del Vesco rivela un segreto di Massimiliano Morra nella casa? In un video divenuto virale sul web sembra svelare l'omosessualità del suo ex: è cosi?

Scottanti rivelazioni nella casa del Grande Fratello Vip a poche ore dalla diretta di questa sera. Parlando con altre due coinquiline, Adua Del Vesco avrebbe svelato un segreto che riguarderebbe il suo ex Massimiliano Morra. Sull’attore, da quando è entrato nella casa, si rincorrono voci che riguardano il suo orientamento sessuale, e Adua sembra confermare i recenti rumors. Ma perché parlarne nella casa senza il consenso di lui?

LEGGI ANCHE: — Massimiliano Morra avrebbe una finta fidanzata: ‘Lei un’attrice con cui si è messo d’accordo’

Adua Del Vesco rivela che Massimiliano Morra è gay?

Dopo Gabriel Garko, un altro ex di Adua Del Vesco potrebbe essere costretto a fare coming out: Massimiliano Morra è omosessuale? Una domanda che nessuno, forse si sarebbe posto, se l’attrice non avesse sussurrato qualcosa nelle orecchie di Dayane Mello. Parlando di lui, la giovane siciliana ha abbassato la voce, si è avvicinata alla sua coinquilina e sembra aver detto: “È gay”.

Dal video che sta circolando in queste ore sui social, in realtà, si capisce poco, ma c’è chi giura di cogliere esattamente quelle due parole nella frase sussurrata. Ma perché Adua sarebbe arrivata a tanto? Perché rivelare il presunto orientamento sessuale di Massimiliano e non lasciare a lui, nel caso, la possibilità di fare coming out?

Tutto finto?

Dunque, non tutti sono convinti che Adua abbia davvero parlato di un aspetto così intimo della vita di Massimiliano Morra, ma se così fosse il pubblico non sembra apprezzare. In tanti su Twitter infatti commentano la clip incriminata accusando l’attrice di essere stata inopportuna e invadente.

Ma c’è anche dell’altro da considerare. Se Morra fosse gay, vorrebbe dire che anche la sua storia con Adua e con la sua attuale fidanzata sarebbero finte? Anche lui attende il momento giusto per dire la verità come Gabriel Garko?

Non resta che aspettare come si evolveranno gli eventi, nella casa e fuori.