GF Vip, Adua svela un segreto di Massimiliano Morra?

Nella scorsa puntata del GF Vip, è entrata in casa la fidanzata di Massimiliano Morra per sostenere l’attore e supportarlo. Secondo Lory Del santo, però, questa relazione sarebbe finta perchè lui con le donne sarebbe ‘sfuggente’. Intervenendo a Mattino 5, ha detto:

“Secondo me loro hanno architettato tutto. Ma non è una mia notizia, mi è stato riportato. Io non ho prove personali. Loro si sarebbero messi d’accordo così lui al Grande Fratello non sarebbe stato oppresso dal fatto del cercarsi una fidanzata. Lui con le donne è sfuggente, sfugge da Adua e da tutte. Questa fidanzata è un po’ inventata, magari è un’amica e le ha detto di fare finta di stare insieme. Sembra che voglia convincere la gente che siano fidanzati. Non ci sono tracce di lei prima, come mai? Stanno fingendo. Questo mi è stato riportato da amici molto stretti che non sapevano nulla della fidanzata di Massimiliano. Lui è sempre stato sfuggente con le donne e forse per questo ha voluto evitare ulteriori attenzioni”

Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy