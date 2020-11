Era stato annunciato in estate come un grande evento: "Siamo così" doveva essere uno show condotto da Sabrina Ferilli, Maria De Filippi e Fiorella Mannoia in prima serata su Rai1, in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. A causa del Covid però è tutto rimandato...

Mercoledì 25 novembre è la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne e anche il servizio televisivo pubblico la celebra con un palinsesto ad hoc, che prevede in prima serata il film “Nome di donna”, diretto da Marco Tullio Giordana e interpretato da Cristiana Capotondi e Valerio Binasco.

LEGGI ANCHE: — Anche Maria De Filippi ha fatto flop in tv: i programmi da dimenticare della regina di Canale 5

Maria De Filippi Sabrina Ferilli Rai1: lo show ci sarà?

Si era molto parlato di uno show in prima serata su Rai1, pensato proprio per la Giornata contro la violenza sulle donne e intitolato “Siamo così”: alla guida dovevano esserci Maria De Filippi, Sabrina Ferilli e Fiorella Mannoia. Una serata di grande spettacolo, arte, riflessioni e amicizia, che fin dall’estate, quando era stata annunciata in Rai, aveva fatto scalpore per la presenza di Maria De Filippi, nome di punta della concorrenza.

A luglio Coletta, direttore di Rai1, l’aveva annunciata così: “Questa dev’essere una Rai1 che manda messaggi potenti. Credo sia la cosa più bella che abbia mai realizzato in tanti anni di Rai. Queste tre donne sensibilizzeranno su questa battaglia. Grazie a Maria De Filippi che ha avuto dalla sua azienda il permesso di condurre questo programma (…) Non ci saranno elaborazioni retoriche. Ci saranno tre donne che metteranno in scena la loro amicizia”

In seguito però, con la seconda ondata di Covid in Italia, il programma è definitivamente saltato per problemi organizzativi: prima sembrava ridotto ad una pillola di 10 minuti nell’access prime time ed in seguito è definitivamente scomparso dalla programmazione. La speranza è che possa essere recuperato in seguito, quando la situazione sanitaria sarà rientrata e si potrà tornare a fare spettacoli dal vivo senza troppe preoccupazioni.